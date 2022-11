Sinterklaasklassiekers herschreven zonder zwarte piet erin

Sommige films en boeken over het sinterklaasfeest zijn zo goed gemaakt en populair dat het jammer is dat ze in een kast verdwijnen en niet meer te bewonderen zijn. Deze klassiekers van begin 21ste eeuw zijn inmiddels besmet, want er huppelen zwarte pieten in rond. En dat willen we niet meer. Maar kunnen we ze in aangepaste vorm niet toch blijven zien?

Ja, zo blijkt. Illustrator Charlotte Dematons is al een tijd bezig handmatig al haar zwarte pieten in het prentenboek Sinterklaas uit 2007 tot pieten te maken. Volgend jaar denkt ze daar mee klaar te zijn. En er is een plan voor een crowdfundingsactie om de bioscoophit Het paard van Sinterklaas uit 2005 opnieuw uit te brengen. Zonder zwarte pieten.

‘Sinterklaas’ van Charlotte Dematons.

De inmiddels gepensioneerde filmproducent Burny Bos vertelde laatst bij talkshow Khalid & Sophie waarom zijn populaire sinterklaasfilm Het paard van Sinterklaas niet meer wordt vertoond. En dat dat goed is. Toen Joanne Oldenbeuving - directeur van de Amsterdamse jeugdtheaterschool, voorheen baas van mediahuis Vondel CS - dat zag, dacht ze: gebrek aan geld voor een remake mag in elk geval geen reden zijn om de film in de kast te zetten.

Een half miljoen bioscoopbezoekers

Het paard van Sinterklaas gaat over het Chinese meisje Winky Wong dat met haar ouders naar Nederland emigreert en voor het eerst het sinterklaasfeest meemaakt. De ontroerende en originele film trok een half miljoen bioscoopbezoekers, kreeg internationale prijzen en werd aan onder meer China verkocht.

Oldenbeuving: “Je kunt zeggen: het is een film uit een andere tijd, misschien moet er ruimte komen voor andere producties. Maar het is een prachtige sinterklaasfilm en als er technisch een oplossing is dan vind ik dat je die weg ook moet onderzoeken, eventueel via een crowdfundingsactie.

“Je kunt de film een vorm van cultureel erfgoed noemen. We onderzoeken nu de (technische) mogelijkheden voor een digitale nabewerking en wegen alle voors en tegens af. Ik heb het plan onder meer voorgelegd aan de NPO en The Need for Legacy. Dat is een stichting waarin jonge theatermakers van kleur zich inspannen voor meer inclusiviteit op het podium. Alle betrokken partijen moeten samen de uiteindelijke beslissing nemen.”

Zo’n digitale nabewerking, dat kan, vertelt regisseur van de film Mischa Kamp. “Als Steven Spielberg in zijn film E.T. wapens kan laten vervangen door walkietalkies, wat hij gedaan heeft, kunnen wij zeker van zwarte pieten roetveegpieten maken.

“De zwarte pieten zitten in onze film hier en daar kort, en wat langer in twee scènes: op school van Winky Wong en bij de intocht in het dorp. Storend zijn ook de beelden die je ziet van zwartepietversieringen met dikke lippen en oorringen in de winkels. Maar die kunnen we ook wel weg krijgen. Sommige ingrepen zijn echt handwerk, frame voor frame moet de film opnieuw worden ingekleurd.”

Burny Bos is zeer enthousiast over het initiatief van Oldenbeuving: “Het Filmfonds zou een logische financier zijn van een hermontage, want die financierde indertijd ook grotendeels onze film. Maar denk ook aan filmmuseum Eye, die een fonds heeft voor het restaureren van films. De distributeur van onze film ziet het plan in elk geval zitten, die wil de remake volgend jaar met sinterklaas wel uitbrengen.”

Ebby Tam in ‘Het paard van Sinterklaas’ Beeld ANP / Photo 12

Oldenbeuving benadrukt dat het er niet om gaat dat de film opnieuw een commercieel succes wordt. “Ik kan me zelfs voorstellen dat de film gratis aan een omroep wordt aangeboden.”

Originele tekeningen aanpassen

Intussen blijkt illustrator Charlotte Dematons thuis naarstig bezig in de originele schilderingen van haar prentenboek Sinterklaas alle zwarte pieten aan te passen. In het boek op A4-formaat, 32 pagina’s zonder woorden - volgens kenners het populairste sinterklaasboek aller tijden - heeft ze verbeeld wat zich in het Spaanse huis van de Sint afspeelt voorafgaand aan de boottocht naar Nederland. Ze maakte de tekeningen met het in water oplosbare gouacheverf en kleurpotlood.

In 2017 liet Dematons de herdrukken van het boek van haar toenmalige uitgeverij Lemniscaat stopzetten. Ze werd vanwege het boek, dat indertijd met een Gouden Penseel werd bekroond en waarvan ze meer dan 200.000 exemplaren verkocht, door antizwartepiet-activisten met de dood bedreigd. Bij welke uitgeverij het boek opnieuw uitkomt, wil Dematons niet zeggen.

De restauratie is een megaklus, maar, zei ze eerder in de Grote Vriendelijke Podcast, met de haar bekende kwinkslagen: “Er wordt in mijn tekeningen niet digitaal geknutseld. Ik doe het zelf, met de hand, ja. Het verf gaat van de smoeltjes. Ik heb trouwens telefonisch contact met Sinterklaas en de pieten, we kennen elkaar, er is ook bij hen sprake van voortschrijdend inzicht.”

Lees ook: Robert Vuijsje: ‘Ik weet hoe het voelt er niet bij te horen’

Schrijver Robert Vuijsje denkt dat kleurenpieten over een paar jaar in Nederland geheel zijn ingeburgerd. In zijn nieuwe boek ‘Alleen maar stoute kinderen’ schminkt niemand zich meer zwart.

Lees ook: Charlotte Dematons’ alfabet: de K is van krullen, kanker en kabouters

Dag en nacht werkte Charlotte Dematons aan ‘Alfabet’: een rijk en gedetailleerd prentenboek boordevol grapjes en verwijzingen naar kunst en cultuur. Met Sinterklaas als sexy James Bond en Julius Caesar in een jeep.