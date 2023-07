Ierse zangeres Sinéad O'Connor (56) overleden

De Ierse zangeres Sinéad O’Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Ierse krant de Irish Times. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.

De singer-songwriter uit Dublin bracht gedurende haar leven tien albums uit. Het bekendst werd ze met Nothing Compares 2 U, een cover van een liedje van Prince, waarmee ze in 1990 wereldwijd de hitlijsten aanvoerde. Het nummer staat jaarlijks hoog in de Top 2000, net als Troy, haar andere bekende hit.

