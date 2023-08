Sinds wanneer zien we het geneuzel van ‘We zijn er bijna!’ als vermaak?

Italië vormt deze weken het decor van velerlei reuring. Kijkcijferkanon We zijn er bijna! (Max) voert deels door het land, de Etna op Sicilië is uitgebarsten, Elon Musk en Mark Zuckerberg fantaseerden over een kooigevecht in het Colosseum. En in mijn zoektocht naar programma’s die niet in de herhaling zijn, kwam ik uit bij een achtdelige geschiedenisserie op BBC 4 over die arena in het grote Romeinse Rijk: Colosseum.

Het gevecht tussen sociale-mediarivalen ‘Musk en Zuck’ lijkt van de baan, maar de gedroomde locatie herinnert wel aan de roemruchte geschiedenis ervan. In de oudheid een keihard symbool van macht, vertelde aflevering één van de serie. Door de recente techreuzen-ruzie keek ik met nieuwe belangstelling.

In 80 na Christus opende keizer Titus het bouwwerk met honderd dagen Spelen. Het volk had te eten, en moest nu vermaakt worden om niet aan opstand te denken. De eerste aflevering dook daarom in het fenomeen van de gladiatoren, de popcultuur-helden van die tijd. Ze waren tot slaaf gemaakt, maar kregen goed voedsel en jarenlange training. Volgens de geïnterviewde wetenschappers vochten ze niet altijd tot de dood; één van hen overleefde 34 gewonnen en tien verloren gevechten, stond op een grafsteen. Maar soms was een gevecht zo belangrijk dat een gladiator ermee de vrijheid kon verdienen, of het zwaard.

Afgetrainde acteurs in een spetterend gevecht

De serie van het Amerikaanse History Channel ondersteunt de verhalen met onderzoek, verschillende bronnen en sprekers, en acteurs die de aanloop naar het openingsgevecht dramatisch verbeelden. Goede kostuums en props, dynamische cameravoering, knappe, afgetrainde acteurs in een spetterend gevecht op leven en dood. Keizer Titus moest op politiek instinct varen toen hij beide uitgeputte vechters toch liet leven.

Nou, dát is vermaak. Politiek, geweld, schoonheid, dood, en gratie. De kijker kon zich er nietig bij voelen, en tegelijkertijd machtig vanwege het volksoordeel waarmee hij de keizer kon sturen.

Ariëtte draait de caravanwieltjes het liefst op met de hand

Nee Ariëtte, dat is geen filosofie

Bijna tweeduizend jaar later trekt de caravangroepsreis We zijn er bijna! ruim 1,2 miljoen enthousiaste kijkers. Zonder de fans te willen beledigen vraag ik me af: hoe bestaat het dat we zo’n programma ook als vermaak zijn gaan zien? Het ‘zie de mens’ is hier ‘zie tante Rie’ geworden.

In het reisje met presentatrice Martine van Os worden weer veel (af)wasjes gedaan, kleedjes geveegd, stokbroodjes met hagelslag belegd en caravanwieltjes opgedraaid, bij voorkeur met een schroefboormachine. De ene pensionado doet dat met sokken in zijn sandalen, de ander met gezondheidsschoenen aan. Een enkeling draait het ding met de hand op. Ariëtte: “Je kunt in plaats van de sportschool alle beweging beter integreren in je dag. Dat is filosofie, hè. Alles wat je met de hand doet levert spierkracht op.”

Nee Ariëtte, dat is geen filosofie, het is natuurkunde en biologie. Maar goed, er zijn wel ergere uitspraken en dooddoeners te slikken. “Kan niet ligt op het kerkhof, en wil niet ligt ernaast”, zegt weduwe Brenda als haar reisgenoot en mede-weduwe Renée met een tentje stuntelt. Er wordt ook veel geklaagd over de regen, en een groter drama dan een stel dat de boot naar Corsica mist, is er niet. Veel kijkers vinden het kneuterig gezellig, ik vind het tot nu toe ondraaglijk licht.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.