Sinan Can stuit op verhalen van onmacht en teleurstelling in de niet gevonden IS-utopie

Daar loopt Sinan Can weer door de puinhopen van Noord-Syrië. Heeft-ie net voor zijn tweeluik My 9/11 in Afghanistan op de ruïnes van Osama bin Ladens huis gestaan, is hij nu alweer in het gebied waar Islamitische Staat werd verslagen.

Waar andere tv-makers met een migratieachtergrond juist de zachte verhalen in het Midden-Oosten zoeken (Kefah Allush: Oases in de Oriënt) of de rafelranden dichtbij (Danny Ghosen: Danny’s wereld), reist deze man naar de bron van islamterreur; íemand moet het doen. In Retour Kalifaat, de erfenis van een slagveld (BNNVara) spreekt hij drie Europese IS’ers over de staat van hun IS-ideologie.

In Noord-Syrië zitten er tussen de dertigduizend gevangen IS’ers nog honderden Europeanen, zegt Can. Ze willen terug naar ‘huis’, ook omdat de Koerdische regio geen erkende staat is en hen niet kan berechten. Voordat ze misschien bij een uitbraak vluchten, wil Can praten met drie van hen, uit landen met de meeste Syriëgangers: België, Zweden en Denemarken. Hebben ze spijt, zijn ze ‘tot inkeer’ gekomen na de gruweldaden door IS? En: zijn ze nog een tikkende tijdbom of een doos nat vuurwerk?

Gruweldaden

In de deuropening verschijnt een rolstoel, en twee gedraaide benen. Antwerpenaar Adel (25) heeft kort haar, doffe ogen, grote littekens rond zijn mond. Maar zijn stem klinkt mild. “Hoe was je jeugd?”, vraagt Can hem. Gelukkig, zegt-ie. Toch ging hij op zijn zeventiende na zijn twee broers naar Syrië. Beiden zijn gestorven, zegt hij gevoelloos. De een als IS-leider, de ander als wapenleverancier, weet Can. Adel zelf weet niet veel. Can: “Heb jij gevochten?” “Nee, ik pas.” Heeft hij de gruweldaden gezien in Raqqa, de executies op het Paradijsplein en de gespiesde hoofden? “Nee, ik had een normaal leventje, met vrouw en kinderen.”

In een propagandafilmpje drukt zijn stiefzoontje (3) op een knop en brengt een auto vol mannen ter ontploffing. Can: “Wat vind jij daar van?” “Een kind wil gewoon op knopjes drukken”, begint hij. “Maar wat vind jij ervan?” Toch wel gruwelijk, lacht hij verlegen.

Teleurstellende oogst

Het bleek het enige besef van goed en kwaad dat wij kijkers kregen. Een teleurstellende oogst, maar daarom misschien wel veelzeggend. De andere twee hebben ook ‘niets gezien’; ook niet het IS-keuzeformulier dat Can hen toont: “Wil je strijder worden, zelfmoordenaar, of vechten tot de dood?” De Kosovaarse Zweed was chauffeur, de roodharige Deen had een groentewinkel, pruttelen ze. En dat IS-denken? “Handen afhakken, hoofden afhakken, vrouwen stenigen; het staat al 1400 jaar in de Koran”, zegt de Zweed. “Ik wijs niets af van de Koran.” Ze geloven ook niet in democratie, want “allemaal leugens”.

Sinan Can spreekt twee als seksslaaf verkochte yezidi-vrouwen, nu verstoten vanwege hun IS-kinderen. Nazdar en Inas geloven niets van die gewone levens: “Buitenlandse IS’ers kwamen om te strijden voor IS”. Wat een lijden daar. Twee gevangen Nederlandse IS-vrouwen vertellen Can dat ze vooral hopen dat hun onschuldige kinderen worden opgehaald.

Het zijn allemaal verhalen van onmacht en teleurstelling in de niet gevonden utopie. Nu willen ze terug naar Europa, ook al wijzen ze de leefstijl af. “Ik heb nog een nieuwe heup en twee nieuwe knieën nodig”, zegt Adel geheel vanzelfsprekend en relaxed. Dan rijzen me de haren opeens toch te berge.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.