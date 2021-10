Simone Kleinsma laat de hemel even opengaan

Verder

Simone Kleinsma

piano Menno Theunissen, percussie Maria Martinez Payà

Medialane

★★★★

Simone Kleinsma was in shock toen haar man Guus Verstraete in 2017 plotseling overleed. ‘Alsof je in de zon op het strand zit en ineens is het winter. Het strand ligt vol kruiend ijs en jij zit nog in je badpak.’ Met dit soort korte rake beschouwingen neemt Kleinsma in de theatersolo Verder het publiek mee in wat er met haar gebeurde na zijn overlijden.

Hoe ging ze dit doen? Opruimen, ruimte maken in haar hoofd en in haar huis? Met teksten van Frank Houtappels en in de regie van Ruut Weissman vertelt ze tussen de bijna twintig pareltjes van liedjes door telkens kort iets over wat ze wilde houden en wat weg mocht. Maar we zien haar ook zoeken naar wie ze ook al weer was voordat ze haar grote liefde ontmoette. Een mooie zoektocht naar haarzelf met licht melancholische bespiegelingen die nergens sentimenteel worden – en er is ruimte voor humor.

Kleinsma wilde de voorstelling niet te particulier maken. Dat is gelukt, nergens wordt het ongemakkelijk of té privé. Het is wel een persoonlijk verhaal waarin we een paar keer een fractie van haar kwetsbaarheid mogen voelen, zoals wanneer ze zichzelf toespreekt om tóch bloemen te kopen en fatsoenlijk te eten. En wanneer ze heel mooi de parallel trekt met toen ze als meisje op kamers ging. ‘Nu heeft het leven voor mij beslist dat ik weer op mezelf woon. Ik heb het eerder gedaan, ik weet dat ik het kan. Ik ben alleen vergeten wat er zo leuk aan was.’

Geen kraakje in haar stem

Het is goed dat Kleinsma boven de materie staat en het publiek nooit bang hoeft te zijn dat ze ter plekke in tranen uitbarst. Toch had ze nog iets vaker, en best nog iets openhartiger, van dit soort kwetsbare momenten mogen tonen. We zien nog geen trillende lip, horen geen kraakje in haar stem.

Kleinsma is een grote vakvrouw. Iedere noot in de vaak niet makkelijke composities is raak en niets is aan het toeval overgelaten. Ze zingt prachtig de veelal nieuw geschreven of hertaalde nummers van topschrijvers en -componisten als Daniël Lohues, Jan Beuving, Henny Vrienten, Jurrian van Dongen, Paul de Munnik en Theo Nijland.

Ze glorieert in Zin van Beuving en Vrienten, over een mogelijke nieuwe partner: humor, melancholie en hoop komen hier samen. En wanneer ze met percussionist Maria Martinez Payà, beiden ratelend en rammend op cajons, uit haar dak gaat en lol maakt terwijl ze De lucht zit nog vol dagen zingt van Gerard van Maasakkers, gaat de hemel even open.

Tournee t/m 3 april 2022, simonekleinsma.nl