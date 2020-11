Sigrid Kaag was bijna té intiem, en dat kwam Beau goed uit

Lucky TV was woensdag weer meesterlijk, aan het eind van ‘Beau’, dat deze week een nieuw seizoen begon. Sander van de Pavert had flink geknipt in de Facebooksessie van de premier en de minister van volksgezondheid. ‘Hugo’ ontnam ‘Mark’ steeds het woord, Rutte had met een zuinig pruilmondje het nakijken.

Toevallig zat minister en D66-lijsttrekker Sigrid Kaag die avond in de studio. Als toekomstig premier? Ze kwam in ieder geval niet uitgebreid praten over het D66-verkiezingsprogramma ‘Een nieuw begin’ (met een vette taalfout in de ondertitel ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Dat tweede ‘laat’ mag je niet weglaten omdat het daar een andere, niet bijwoordelijke functie heeft).

Nee, Kaag was er “omdat we u een beetje willen leren kennen”, zei Beau van Erven Dorens. Ik kan me niet herinneren dat Rob Jetten zó persoonlijk zijn drijfveren prijsgaf toen hij lijsttrekker werd.

Het leek duidelijk afgesproken dat zij haar privéleven op tafel zou leggen, anders had ze geen kinderfoto aangeleverd en zelfs een foto met haar vier jonge kinderen toen ze nog in Jeruzalem woonde, nu 18 tot 25 jaar oud. Toch was het bijna té intiem hoe ze haar verdrietige jeugd in een kwartiertje uit de doeken moest doen, ook al is het bekend. Beau kroop weer in zijn rol als meevoelende interviewer, gericht op de emotie tegenover dat zakelijke ‘Op1’. En Kaag werkte verbazingwekkend soepel mee, dus dit media-optreden moest wel een vooraf uitgekiend doel dienen.

Kaag doet me aan Joe Biden denken

Ze vertelde over hoe de dood van haar broertje invloed had op haar gezin toen zij zes was. Moeder klapte dicht, ging niet naar de begrafenis en weende stiekem in de badkamer. Vader vond zijn draai niet als musicus en docent en raakte depressief. Moeder kreeg later hersentumoren en is zes keer opgegeven. Zelfs een pleeggezin kwam in beeld.

De kleine Sigrid, links, toen haar broertje net was overleden.

“Je moest je steeds aanpassen. Is daar de diplomaat geboren?”, vroeg Beau. Dat beaamde ze. “Ik weet: je hebt alleen jezelf. Het leven om je heen kan met de seconde helemaal veranderen.”

Dat maakte indruk. Deze autonome, statige vrouw weet op zichzelf te vertrouwen én lijkt in staat tot diep doorvoeld medeleven. Doet me denken aan Joe Biden, die ook het noodlot trof met zijn verongelukte vrouw en dochter en zijn aan een hersentumor overleden zoon. Deze mensen weten wat lijden is.

“Het leven is vol risico’s, maar voor waarden moet je durven staan”, zei Kaag standvastig. Ze had Rutte net een ‘manager’ genoemd, terwijl deze tijd vraagt om ‘meer visie en heel duidelijke keuzes’. Ah, daar was de speldenprik waarmee ze de zittend premier uitdaagde.

Beau ondertussen glom van het politiek relevante interview. Waar Eva Jinek afgelopen weken onvervalste RTL-promo aan haar talkshowtafel moest slikken (wéér Carlo Boszhard met ‘The Masked Singer’ of ‘I can see your voice’), maakt hij graag maatschappelijk betrokken televisie zoals zijn daklozenprogramma’s en ‘Five Days Inside’. Helaas gaat RTL liever de lichte kant op, klaagde hij vorige week in het AD. “Ik zou graag programma’s maken over de politie, over PTSS, over de brandweer, allemaal ideeën, maar RTL heeft geen interesse.”

En zo kwam de dubbele agenda van Kaag ook Beau goed uit om zijn maatschappelijke profiel te sterken. Ik vond zijn programma’s mooi, dus wens hem kracht.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.