Siegfried was van de magie, Roy van de wilde dieren

Roy Horn, de helft van het wereldberoemde illusionistenduo Siegfried & Roy, is op 75-jarige leeftijd bezweken aan het coronavirus. Het duo werd wereldberoemd door hun shows waarin leeuwen en tijgers een grote rol speelden.

Het van oorsprong Duitse duo was jarenlang de belangrijkste attractie in de Amerikaanse stad Las Vegas. Daaraan kwam in 2003 abrupt een einde toen Horn gegrepen werd door de witte tijger Mantecore. Het publiek keek toe hoe hij in zijn nek werd gebeten en van het toneel werd gesleept. Hij herstelde maar gedeeltelijk.

De wilde dieren waren de inbreng van Horn in de show, Siegfried Fischbacher was van de magie. Horn was altijd gefascineerd door wilde dieren en via een vriend van zijn ouders had hij als kind toegang tot de dierentuin van de Duitse stad Bremen. Hij ging in 1957 werken op een Duits cruiseschip en daar ontmoette hij Fischbacher, die er goochelde en een assistent zocht. Ze besloten samen verder te gaan – hun liefdesrelatie duurde niet al te lang, hun professionele samenwerking was voor het leven. “Vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten, wist ik dat Roy en ik de wereld zouden veranderen”, aldus Fischbacher. “Er kon geen Siegfried zijn zonder Roy, en geen Roy zonder Siegfried.”

Siegfried en Roy (rechts) in 2014. Beeld AP

Het duo vertelde graag dat ze van het Duitse cruiseschip werden getrapt toen Horn een jachtluipaard mee aan boord had genomen. Een Amerikaans schip was meteen geïnteresseerd in de spectaculaire act en zo ging het balletje rollen. Na een wereldtournee in het nachtclubcircuit nam hun carrière in de Verenigde Staten een grote vlucht. Eind jaren zestig belandden ze in Las Vegas en ze worden gerekend tot de artiesten die van de gokstad de entertainmenthoofdstad van de wereld hebben gemaakt.

Vanaf 1989 stond hun show met illusies, witte leeuwen en tijgers veertien jaar onafgebroken in het theater van het Mirage Hotel. Het maakte Siegfried & Roy schatrijk. Over tijger Mantecore, die aan dat succes een einde maakte, wilde Horn nooit een kwaad woord horen. Volgens hem had het dier de beste bedoelingen. Horn beweerde dat hij vlak voor de aanval onwel was geworden, de tijger zou hem in zijn nekvel hebben gepakt om hem in veiligheid te brengen. “Helaas raakte hij daarbij ook mijn slagader.” Horn was korte tijd klinisch dood en hij vertelde dat hij in een lichtflits zijn overleden moeder had gezien, met aan haar voeten al zijn geliefde wilde dieren. “Maar het was mijn tijd nog niet om te gaan”, zei de geboren showman. “Mijn vleugels waren nog niet klaar.” Het duo trad nog een keer op tijdens een benefietvoorstelling met tijger Mantecore – boze tongen beweerden overigens dat het een ander dier was. De gezondheid van Horn was slecht sinds de aanval, het coronavirus werd hem fataal. Hij overleed in Las Vegas.

