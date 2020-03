Shortlist Libris: veel sterke vrouwen, de hond is trendy

Kussen werd ontraden tijdens de persconferentie van de Libris Literatuurprijs in Amsterdam. Wie de genomineerden wilde gelukwensen, kon dat beter met een Indiase buiging of een kushand doen, zei stichtingsvoorzitter Alexander Rinnooy Kan. Maar angst voor het coronavirus mocht de pret niet drukken maandag, al helemaal niet bij de zes uitverkoren auteurs: Manon Uphoff, Marijke Schermer, Saskia de Coster, Oek de Jong, Wessel te Gussinklo en Sander Kollaard. Zij maken met hun romans kans op de Librisprijs die op 11 mei wordt uitgereikt.

In de literaire oogst van het afgelopen jaar ontdekte de jury enkele trends: zo waren er veel sterke vrouwelijke auteurs. Ook maakt de hond furore in de Nederlandse literatuur. Opvallend is dat kleine, jonge uitgeverijen goed scoren. En verder is er ‘de alom tegenwoordige autofictie’: romans die geworteld zijn in het eigen leven van de auteurs.

Passie sleur

Twee boeken uit die categorie belandden op de shortlist. In ‘Vallen is als vliegen’ vertelt Manon Uphoff de ‘betoverende gruwelgeschiedenis’ van de zusjes Holbein en hun almachtige vader, de gezinsgod die ’s nachts in een monster verandert. Saskia de Coster beschrijft in ‘Nachtouders’ hoe ze worstelt met het moederschap, in een taal die ‘vitaal is als een pasgeboren baby’.

Ook over de stijl van Oek de Jong was de jury te spreken: hij schreef ‘Zwarte schuur’, over de Zeeuwse kunstschilder Maris, ‘in zinnen die je niet lijkt te lezen maar te beleven’. Wessel te Gussinklo brengt in ‘De hoogstapelaar’ de ‘plotloze monologue intérieur’ van Ewout, een vervelend ventje dat toch weet te fascineren. Marijke Schermer werpt in ‘Liefde als dat het is’ prangende vragen op: wanneer wordt passie sleur? Kun je vrij zijn én gebonden?

De trendy hond duikt op in ‘Uit het leven van een hond‘ van Sander Kollaard, een diepzinnige roman over een doodgewone man genaamd Henk, die niets wereldschokkends meemaakt.

Lees hier onze recensies en interviews:

Als vader zijn seksuele wil oplegt

Manon Uphoff schreef ‘Vallen is als vliegen’, een indringende roman over seksueel geweld in een gezin, deels gestoeld op eigen ervaringen. Ze zocht lang naar een toereikende taal. ‘Ik wilde alle personages niet in beginsel al beroven van menselijke waardigheid.’

Schrijfster Marijke Schermer zet aan het denken over de liefde

Over haar vorige romans ‘Mensen in de zon’ en ‘Noodweer’ waren de kritieken zo unaniem lovend dat Marijke Schermer in één klap tot de interessantste schrijvers van dit moment gerekend werd.

Het moederschap is geen prinsessenfantasie, zegt ‘nachtouder’ Saskia De Coster

Een niet-biologische moeder? ‘Dat is net zoiets als een natte woestijn of een droge zee’, schrijft Saskia De Coster in haar autobiografische roman ‘Nachtouders’. Zij is er zelf een, haar vriendin droeg hun zoon in haar buik. De Coster worstelde enorm met haar rol.

Oek de Jong: Het kwaad is onuitroeibaar

Lezers en recensenten zijn vol lof over ‘Zwarte schuur’, de roman van Oek de Jong waarin Maris Coppoolse als kind de dood van een meisje veroorzaakt. Met die schuld moet hij leven, ook als hij later succesvol kunstenaar is.

‘Ik wil de mensen veroveren met wat ik schrijf, maar niet door te pleasen’

Na een moeizaam begin van zijn carrière wint schrijver Wessel te Gussinklo prijs na prijs. Een kijkje in de keuken bij de schepper van intense romans vol complexe emoties. ‘Zó moet ik schrijven, anders kan ik het wezenlijke niet omcirkelen.’

Sander Kollaard beschrijft de mens op zijn mooist, aarzelend, maar ook vol goede moed

Van Sander Kollaard (1961, Nederlander, woonachtig in Zweden) had ik tot nu toe niks gelezen maar dat gaat met ingang van zijn jongste roman ‘Uit het leven van een hond’ veranderen.