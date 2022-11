Shahine El-Hamus straalt in ‘Bestseller Boy’, tussen de doffere karakters

In een zwoel verlicht Amsterdam sluipt Momo Zebbi (21) met vriendin Evelien via de achteringang een club binnen achter het Paleis op de Dam. Ze grijpen een gratis cocktail, gaan het dak op en stappen zonder aarzelen in een dakzwembad. Het zijn filmbeelden van internationale allure. Heel ongeloofwaardig natuurlijk, zo kom je geen club binnen, en zeker een vaak gediscrimineerde ‘mocro’ niet. Maar we hebben het over literatuur in Mano Bouzamours verfilmde Bestseller Boy (AvroTros), en dan mag de fantasie floreren.

“Ik geef je de hemel”, zwijmelt Momo tegen Evelien, en een tel later is de wereldbol op de schouders van Atlas verdwenen. Magisch. Maar wie torst nog het hemelgewelf als Atlas dat niet meer doet? Vanaf dat moment kan het alleen maar gaan schuren.

Na die intro opent de achtdelige serie met het stoere zinnetje: ‘CBS presenteert…’. Spannend. Gemaakt door de Amerikaanse producer Alon Aranya die ook al Penoza en Overspel internationaal bewerkte, en hem wil aanbieden aan een internationale streamingdienst. Geschreven door de ervaren Robert Alberdingk Thijm (Dunya & Desie, All Stars, Adam - E.V.A.) en schrijver Bouzamour, die samen al De belofte van Pisa maakten. Gespeeld door Gouden Kalf-winnaar Shahine El-Hamus, een acteur die het hele palet aan emoties in zijn ogen kan leggen. Deze serie Bestseller Boy wíl je cool vinden.

Kijken met een vergrootglas

Het maakt dat je gaat kijken met een vergrootglas, en verbaasd bent over ongeloofwaardige momenten. (Zijn vader die naar een vroegere foto kijkt en meteen gaat snikken; een gespannen situatie bij een sterfgeval, waar Momo even iets tegen een agent zegt en meteen alles weer gladgestreken is.)

Shahine El-Hamus in 'Bestseller Boy'. Beeld

Maar dit gebeurt niet nadat je eerst met vaart bent meegesleept. Momo racet op zijn crossbrommer even wild door de stad als dat hij met zijn schrijversambities over mensen heen walst. De serie vertelt net als het boek over botsende werelden: van de oprechte, ‘smerige’ literatuur – zie zijn beschrijvingen van het vrouwelijk geslacht – en zijn traditioneel Marokkaanse ouders. Zijn vrienden op straat, ‘vastgeplakt aan hun barkruk’, en zijn eigen brandende ambitie. Zijn vriendin, en zijn gerichtheid op zichzelf.

Wat drijft Evelien?

Acteur Shahine El-Hamus is een ogenmagneet, en zijn vriendin Evelien wordt fris gespeeld door Zoë Love Smith (22). Maar haar karakter is wat eendimensionaal om hem heen geboetseerd, net als de andere rollen van vader, zussen, vrienden, en de bekeerde zwager Ilias. Wat drijft Evelien, wat doet zij eigenlijk in het leven? Ze klaagt dat hij een literaire versie van haar maakt, en haar in het echt niet ziet. Klopt. De serie zelf ziet haar ook niet, en maakt niet aannemelijk waarom ze bijvoorbeeld boos is over wat Momo haar personage in het boek laat overkomen. Dat is toch raar voor de dochter van een literatuurhoogleraar?

Momo heeft zijn boek, maar wordt het huis uitgezet en verliest iedereen. De woorden waarmee collega-schrijver Lenny Stork hem dan vertelt hoe eenzaam een ware schrijver is, zijn dan weer een ode aan de taal. “Schrijven doet pijn. Je geeft woorden aan wat anderen onbenoemd laten. Wij parasiteren op hun levens en noemen dat literatuur.” De warmbloedige sfeer en de dialogen blijven als een kloppend hart bonken wanneer de tv allang weer uit staat.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.

Lees ook:

Mano Bouzamour bewerkte zijn roman tot een internationale tv-serie

Hoe verwerk je een roman, je kwetsbaarste levenswerk, tot een tv-serie? Schrijver Mano Bouzamour ging de uitdaging aan. Het was een groot feest, vertelt hij. En hij is ‘megatrots’ op het resultaat.