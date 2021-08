Sexy luisterverhalen voor vrouwen zijn in opkomst. Zijn die echt zo taboedoorbrekend als ze beloven?

“Mijn blik valt op haar perfect ronde dansende billen in haar strakke spijkerbroek”, vertelt een vrouwenstem over een zekere Roos. “Echt een heel knap meisje.”

Het verhaal over Roos, getiteld Of je worst lust staat op Rouze, een Nederlands online platform voor erotische audioverhalen voor vrouwen. Naast het verhaal over Roos zijn er nog tientallen andere audiofragmenten. Een schaal van één tot vijf pepertjes geeft aan hoe expliciet het verhaal is.

‘Vrouwen vinden fantaseren lastig’

Platforms als Rouze zijn in opkomst. Het eveneens Nederlandse Wet Stories beleeft inmiddels haar tweede seizoen opwindende verhalen. Onze zuiderburen hebben Vruchtvlees.fm – slogan: ‘we fluisteren in uw oor tot ge komt’ – en Maeve. En het Amerikaanse Dipsea, misschien wel de grootste app voor audio-erotica, haalde maar liefst 5,5 miljoen dollar aan startkapitaal op. De app zegt zo’n 300.000 downloads per maand te halen.

Anders dan veel onlineporno moet voor de meeste erotische audio worden betaald. Dipsea kost 4,99 dollar per maand, een abonnement op Wet Stories 11,99 euro per jaar, Rouze 3,99 euro per maand. De prijzen houden luisteraars niet tegen. “We kunnen de vraag naar verhalen bijna niet bijhouden”, zegt Eva de Visser, oprichter van dat laatste platform.

Liesbeth Vreeman van Wet Stories is haar bedrijf begonnen ‘uit eigen behoefte’. “Eerst nam ik mijn toevlucht tot literatuur, maar ik wilde iets waar je gewoon lekker naar kan luisteren.” Ze raakte geïnspireerd door het boek My Secret Garden van Nancy Friday, de pionierende seksuoloog die fantasieën van vrouwen verzamelde. “Vrouwen vinden het nog steeds lastig om te fantaseren”, zegt Vreeman. Daar wilde ze bij helpen.

‘Het internet staat vol porno voor mannen’

De verhalen op Wet Stories schrijft ze zelf. Die bevatten geen expliciete beschrijvingen van het hoofdpersonage of de eventuele sekspartner en zijn geschreven in de jij-vorm. “Er is wel een geluidsontwerp, maar er zitten geen seksgeluiden in. Je fantasie wordt dus extra aangesproken.”

Ook De Visser begon haar platform met een missie. “Het hele internet staat vol met porno voor mannen. Het vrouwelijk perspectief wordt ondergesneeuwd.” Een verhaal moet voor De Visser vooral geloofwaardig zijn. “Alleen dan kun je je ermee identificeren. En het motto show, don’t tell gaat ook zeker op. Als een personage de hele tijd zegt: ‘Oh, ik ben zo geil’, is het niet opwindend.”

Sexy luisterverhalen passen in een brede audiotrend, observeert sociaal wetenschapper Linda Duits, auteur van het boek Eindelijk weten wat seks is. “Podcasts zijn al mateloos populair.” Ze kan zich voorstellen dat audio zich leent voor erotica. “Je zet je koptelefoon op en het is gelijk heel intiem.”

Niet minder opgewonden van beeld

Net als Wet Stories en Rouze richten ook andere, buitenlandse apps zich vooral op vrouwen. Maar hadden we niet al porna? Duits: “Er bestaat het idee dat vrouwen porno softer zouden willen. Vaseline op de lens, zeg maar. Dat is niet zo, blijkt uit onderzoek.” Porna is óók een succesvolle marketingterm, zegt Duits. “Vrouwen zijn bereid om te betalen voor porno die wel hun perspectief kiest. Dat maakt het een interessante markt.”

Op maatschappelijk vlak is er wel iets aan het veranderen. “Er hangt een seks-positieve vibe in het hedendaags feminisme. Er wordt benadrukt dat seks vooral lekker en plezierig is. Daar passen deze audio-apps ook in.”

Seksuologe Hanneke Termeer benadrukt dat de opkomst van erotische audio voor vrouwen niet komt omdat zij minder opgewonden worden van beeld. “Uit onderzoek weten we dat mannen én vrouwen even sterk op visuele prikkels reageren.” Wel denkt ze dat de verhalen vrouwen kunnen helpen bij het vinden van meer seksuele autonomie.

Diversiteit is nodig

“Ik zie nog steeds heel veel vrouwen in mijn praktijk die last hebben van hoe normatief seks is. Heterovrouwen hebben bijvoorbeeld nog steeds de neiging om zich aan te passen aan de opwinding van de partner. Als ze een erectie zien, denken ze: nu moet ik ook opschieten.”

Ook denkt Termeer dat het goed is als er meer aandacht komt voor meer verschillende vormen van seks. “Het seksuele orgaan van de vrouw is de clitoris, niet de vagina. De meeste vrouwen krijgen ook geen orgasme van alleen maar penetratie. Eén op de zes vrouwen ervaart zelfs pijn bij penis-in-vagina seks. In porno speelt penetratie juist vaak de hoofdrol. Nogal wiedes dat veel vrouwen daar niet opgewonden van worden. Het is goed als er wat meer diversiteit komt, dat er voor elk wat wils is.”

