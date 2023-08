Serie over de Oost: bijna-thriller over Nederlandse arrogantie

Een Nederlandse koloniale stuiptrekking met geweld in De Oost? De politionele acties in Indonesië natuurlijk, zeg ik dan. Dat dit kikkerlandje in 1962 in een ander conflict bijna een Derde Wereldoorlog uitlokte, kwam mij volkomen uit de lucht vallen. Ik zal niet de enige zijn die in Hoog Spel in de Oost - De strijd om Nederlands Nieuw-Guinea (BNNVara) onbekende vaderlandse geschiedenis zag.

“Maaike toch! Jullie leren ook niks meer tegenwoordig”, zou mijn vader vroeger hebben gemopperd. Precies, en dat lag niet aan mij. Dit leerden we niet op school. Het drieluik van regisseur Foeke de Koe (Andere Tijden; Aangehaakt; won De Tegel 2017) vult die omissie meer dan goed aan en kijkt als een thriller. Verteller Diederik van Vleuten neemt je mee in een wereld van historische filmbeelden waarvan je niet wist dat ze ooit waren opgenomen.

Hoog spel

Ik keek de eerste twee delen naadloos achter elkaar en verbijsterde me over de beelden van de ijdele charmeur Soekarno – de Indonesische president – aan shots van blonde Nederlanders die de ‘primitieve’ Papoea’s wel even beschaving gingen bijbrengen, en van vaderlandse dienstplichtigen ploeterend door de jungle. Bij elk hoofdstukje Nederlandse arrogantie komen mensen aan het woord die in geuren en kleuren vertellen over wat je op film ziet.

Verhaal in het kort: Nederland draagt Nederlands-Indië in 1949 over aan Indonesië – maar niet helemaal. Westelijk Nieuw-Guinea houdt het als gigantisch ‘landje achter de hand’, bomvol onontgonnen grondstoffen. Een paradijs voor de Indiëgangers die hun tropische leventje willen voortzetten, illustreert het kleurenbeeld van blonde gezinnetjes op een palmstrand. “Een volk zonder kolonie is maar een half volk”, vindt minister van buitenlandse zaken Joseph Luns.

De boomlange, autoritaire minister liegt over toegezegde militaire steun uit Amerika en speelt zo’n hoog spel met Soekarno, dat die in het geheim een Russische invasiemacht erbij vraagt. Waarop Amerika Nederland tot onderhandelingen dwingt. Een uur voor verstrijken van het ultimatum is er een overeenkomst. Dit kleine landje had op een haar na een intercontinentale oorlog uitgelokt.

Verontwaardiging

Bij de beelden van die arrogante Luns denk ik: gelukkig hebben we ze niet meer zo in de politiek. Zo’n besef van voortschrijdend inzicht ontstaat ook binnen de serie zelf. We zien romantische beelden van propellervliegtuigjes in de rimboe en witte jongens die daar politiechef, rechter, bouwopzichter en verpleegkundige ineen waren. Hop, daar vertelt Theo Laumans hoe hij in 1959 als twintigjarige districtshoofd werd van een gebied groter dan de drie zuidelijke provincies in Nederland. “Volslagen belachelijk, niet?”

Soekarno stuurde Indonesische infiltranten de jungle in om de Papoea’s tegen de Nederlanders op te zetten. Verschillende grijsaards vertellen hoe ze als militair daarheen waren verscheept, vermomd als burgers omdat Nederland met zijn hardnekkige koloniale standpunt alleen stond in de westerse wereld. De mannen vertellen hoe hun collega’s moordden zonder waarschuwing, en krijgen nog tranen in de ogen van de verstikkende spanning die ze in de klamme jungle meemaakten.

Deze geschiedenis mag vergeten zijn, voor sommigen is hij nog vers. De vanzelfsprekende verontwaardiging bij mij en de geïnterviewden, bewijst dat de tijd rijp is voor dit verhaal. Laat de serie dan ook maar op scholen zien.

