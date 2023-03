Seksuele voorlichting is een gedoe: wat een weelde dat de juf er alvast mee is begonnen

De juf stuurde via de school-app een verslagje van wat ze die dag met de Lentekriebels-themaweek hadden gedaan: het bespreken van overeenkomsten en verschillen, en het masseren van elkaars rug. Mijn kind (6) kennende had hij er niets aan gevonden – sinds een bepaalde leeftijd moeten de kleedhokjes bij de zwemles hermetisch op slot voor er zelfs maar een broeksknoop opengaat. Behalve misschien het tot hilariteit uitnodigende onderdeel waarbij ze kletsten over de benamingen van geslachtsdelen. ’s Avonds werd bevestigd: het masseren was stom, het woord ‘plaskanon’ hilarisch.

Online werd er minder luchthartig over gedaan, de nationale projectweek had een nationale controverse veroorzaakt. Op Instagram werd #lentekriebels nog gewoon gebruikt om elektrische fietsen, huurhuisjes, trouwlocaties en tuinlampjes te verkopen. Maar op TikTok stonden tussen de bijdehand-commentaar-filmpjes (een controversieel schoolproject is voor veel mensen ook een mooie aanleiding om zichzelf in het centrum van de aandacht te zetten) ook woeste vragenstellende Kamerleden (want: mooie aanleiding om zichzelf in het centrum van de aandacht te zetten). ‘Vindt de minister dat dit lesmateriaal thuishoort op een basisschool vanaf vier jaar?!’ ‘Die docenten zouden die kinderen moeten leren lezen en schrijven!!’

3D-clitorissen

Op Twitter zongen tussen plaatjes van 3D-clitorissen gevaarlijke woorden als ‘indoctrinatie’ en ‘ideologie’ rond. Door Ongehoord Nederland-presentatrice Raisa Blommestijn bijvoorbeeld: ‘Stop seksualisering en indoctrinatie van kinderen onder het mom van ‘lekker jezelf zijn’ en diversiteit. Dit is niets anders dan een giftige ideologie.’

Het is met dit soort twijfelachtige retoriek dat partijen als BBB en PVV meldpunten voor ‘foute’ docenten voorstelden. En dat in Florida nu zoiets bestaat als de Stop Woke Act, waardoor er schoolboeken worden gedrukt waarin burgerrechtenactiviste Rosa Parks wel wordt genoemd, maar zonder referentie naar haar huidskleur. Kinderen leren dat Parks weigerde haar plek in de bus op te geven, maar niet wat dat te maken had met ras en segregatiewetten. Ook overweegt Florida om scholen te verbieden het te hebben over de menstruatiecyclus voordat kinderen in de brugklas zitten.

Het arme onderwijs, dat met al zijn problemen en tekorten ook nog een politieke speelbal moet zijn, overgelaten aan een ongeïnformeerde vox populi. Omdat het zo lekker zieltjes en stemmetjes scoren is, als het over de culturele opvoeding van onze kinderen gaat. Oeverloze meningmakerij, terwijl het toch een luxe is om dit soort zaken aan experts over te mogen laten.

Helikoptermoeder

Het deed me wederom denken aan de zwemles, en aan die ene helikoptermoeder langs de rand van het zwembad die alles zat mee te coachen. Een aardige vrouw, lichtelijk overspannen misschien, die de rest tureluurs maakte met haar geroep: ‘Buik omhoog, Tom, buik omhoog! Opletten, Tom! Tom, dáárheen, dáárheen!’ Ik wilde tegen haar schreeuwen: ‘Drie kwartier dat je alle verantwoordelijkheid kan dumpen op een ander’ – een unieke kans voor een jonge ouder – ‘geniet er toch van!’

Eenzelfde filosofie hou ik erop na bij die lentekriebels. Seksuele voorlichting is een gedoe: ik weet ook niet precies hoe ik het beste kan vertellen over plaskanonnen en 3D-clitorissen. Veel dank dus aan de juf dat zij die klus vast is begonnen, en ik met de voetjes omhoog kan lezen hoe dat is gegaan.