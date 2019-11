Seizoen 5 van ‘Maestro’ zit nog niet bepaald lekker in het ritme

Is een afvalrace nou wel of niet spannender zonder gedoodverfde finalisten onder de kandidaten? ‘Maestro’ wordt er in ieder geval niet aantrekkelijker van: muzikaal gezien valt er nog weinig te genieten dit vijfde seizoen. Vrijwel alle klassiekers lopen min of meer in de soep onder leiding van de amateur-dirigenten. Gaat een van die deelnemers zich alsnog ontwikkelen tot een waar talent? Het is de vraag.

Gelukkig heeft komiek Stefano Keizers zondag ook de tweede ronde overleefd; hebben we volgende week in ieder geval weer wat te lachen. Want blijven kijken doe ik toch wel. Het is gewoonweg te fascinerend, meekijken hoe ingewikkeld het is een groot orkest te dirigeren. En ook om de grimassen van het ­publiek te zien, als het probeert de muziek de goede kant op te denken.

Ach, weet u nog, het vorige seizoen? Winnares Maartje van de ­Wetering en de nipt verliezende ­Hadewych Minis lieten je geregeld de adem inhouden, zo verbluffend goed hadden zij het Orkest van het Oosten in de hand. Net als het jaar daarvoor Leona Philippo. Interessant dat vooral de vrouwen het zo goed doen ‘op de bok’ bij Maestro, van AvroTros. Winnares van de eerste editie was immers Lenette van Dongen en dus houdt muzikant Spike nog altijd de eer van zijn sekse hoog: hij won seizoen 2. Terwijl in de ‘echte’ wereld het nog altijd vooral de mannen zijn die het dirigentenstokje hanteren. Tenminste, in orkest­zalen. Thuis gaat dat natuurlijk wel anders, zoals wij allen weten.

Er zijn er nog twee over

Toch voorspelde rapper Lange Frans, de afvaller van de eerste aflevering, op NPO Radio 4 dat de winnaar uit de masculiene hoek gaat ­komen. Van de vier mannelijke deelnemers is hij zelf dus al gewieberd en zondag moest ook Jörgen Raymann het veld ruimen. Deze cabaretier was daar niet rouwig om, leek eerder opgelucht dat de beproeving voorbij was. Want hoe gekleed een dirigentenkostuum meestal ook is, voor zo’n orkest ga je geheid met de billen bloot. Meteen is duidelijk of je echt gevoel voor ritme hebt, of je je wel of niet kunt overgeven aan de muziek. Ik herinner me goed hoe in 2014 de ogenschijnlijk zo sensuele Susan Smit genadeloos door de mand viel als een stijve hark. En hoe vorig jaar die zoete Janny van der Heijden er bitter weinig van bakte.

Bij gebrek aan echt talent zal de winnaar van dit jaar het dus moeten hebben van wilskracht en vechtlust. En kijk die tachtigjarige Ria Bremer een partij fanatiek zijn! Toen ze het liefdesthema uit ‘The Godfather’ dirigeerde, omschreef jurylid Dominic Seldis haar blik ‘alsof je alle orkest­leden wel kon killen’. Ook actrice ­Tatum Dagelet is een brok stress: met alle spieren in haar lijf forceerde ze zich door ‘Soldaat van Oranje’ heen. Treffend was de opdracht van coach Micha Hamel aan pupil Monic ‘Penoza’ Hendrickx: “Het moet afgelopen zijn met die konijnenogen in de koplamp”.

Hendrickx gooit wat mij betreft wel de hoogste ogen voor de gouden baton. Maar voorlopig is ook de puntenverdeling door de jury net zo grillig als de tempowisselingen van de kandidaten. Waarom scoorde Natasja Froger 15 punten en Stefano Keizers maar 10, terwijl Froger er zo’n potje van maakte? Bij Maestro zit dit jaar nog niemand echt in het ritme.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.