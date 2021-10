Seinfeld: de ‘serie over niets’ staat eindelijk op Netflix

Deze sitcom over een groep vrienden in Manhattan mocht zich in de jaren negentig de populairste comedyserie van Amerika noemen. Netflix heeft naar verluidt 500 miljoen dollar betaald om de serie per 1 oktober als enige te mogen streamen. Rara waar gaat het over? Als je de kop en het intro niet had gelezen, zou je misschien Friends zeggen. Maar het antwoord is toch echt Seinfeld.

Seinfeld is wat cynischer dan Friends. De personages zijn niet heel aardig en maken geen noemenswaardige ontwikkeling door. De serie maakt hier zelfs een punt van door naar zichzelf te verwijzen als ‘a show about nothing’. Toch houden fans van de sarcastische Jerry, zijn neurotische beste vriend George, zijn botte (ex-)vriendin Elaine en zijn gestoorde buurman Kramer.

En hoewel hun avonturen in Nederland iets minder werden bekeken dan die van Ross, Rachel en de rest, zijn sommige beroemde Seinfeldcitaten bij nagenoeg iedereen bekend. Zoals de kreet ‘No soup for you!’ van de ‘soepnazi’ die Elaine weigert te bedienen omdat ze onbeleefd is.

Toegegeven, de eerste afleveringen zijn niet gelijk fantastisch. Bedenkers Jerry Seinfeld en Larry David moesten er even in komen. Maar seizoen op seizoen wordt de serie steeds hilarischer.

Bovendien lijkt Seinfeld verrassend weinig verouderd. Een aflevering als The Outing, over homoseksualiteit, had anno 2021 makkelijk politiek incorrect kunnen voelen. Maar omdat de personages hun opmerkingen voortdurend aanvullen met de woorden ‘niet dat er iets mís mee is’, is het nog steeds een komisch commentaar op mensen die woke willen klinken – maar het duidelijk niet zijn.

