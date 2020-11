Sean Connery, de eerste en beste James Bond, beschikte over zoiets ongrijpbaars als sexappeal

Connery was een lange, knappe man met een atletisch figuur en donkere wenkbrauwen, maar er was meer: hij beschikte ook over zoiets ongrijpbaars als sexappeal. Hij straalde seksuele aantrekkingskracht uit - bepaald niet onbelangrijk voor een filmster.

Begin jaren zestig werd er gezocht naar een acteur die 007 in meerdere films kon vertolken. Voor de eerste Bond-verfilming ‘Dr. No’ hadden al verschillende namen de ronde gedaan, tot ineens een relatief onbekende Schotse acteur in beeld kwam. Sean Connery was streetwise, maar, zo gaat een geliefde anekdote, om zich ook soepeltjes in de high society te kunnen bewegen, werd hij door de Britse schrijver en Bond-bedenker Ian Fleming meegenomen naar chique gelegenheden in Londen.

Sir Sean Connery, the actor who defined James Bond, has died aged 90 https://t.co/Z3vsV0CJ96 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 31 oktober 2020

Zijn moeder was schoonmaakster, zijn vader fabrieksarbeider en vrachtwagenchauffeur

Connery, die door zijn optreden in Dr. No (1962) een internationale ster werd, die in zes andere Bond-films zou aantreden, kende die beau monde zeker niet van huis uit. Hij werd geboren in een achterstandswijk in Edinburgh. Zijn moeder was schoonmaakster, zijn vader fabrieksarbeider en vrachtwagenchauffeur. Zijn middelbare school maakte hij niet af: op zijn zeventiende meldde hij zich bij de marine, waar hij drie jaar later zijn ontslag kreeg wegens aanhoudende maagzweren.

Na allerlei kleine baantjes - om aan de kost te komen werkte hij onder meer als melkman en doodskistenpolijster - bekwaamde hij zich in bodybuilding. Op de Mr. Universe-verkiezing van 1950 werd hij derde. Connery merkte dat hij graag in de schijnwerpers stond en eenmaal in Londen trokken theater en televisie. Hij speelde in BBC-producties, totdat de James Bond-producenten hem in het vizier kregen.

Connery was zo succesvol als Bond, dat hij na zijn optreden in ‘You Only Live Twice’ (1967), dat was bedoeld als zijn laatste, toch terugkeerde in de rol. Zijn opvolger George Lazenby was namelijk een teleurstelling gebleken. Om de boel te redden, hees hij zich in 1971 dus opnieuw in het pak in ‘Diamonds are Forever’. Een laatste terugkeer volgde in 1983, in ‘Never Say Never Again’, waarmee Connery in totaal ruim twintig jaar betrokken was bij Bond.

Tussendoor speelde hij in Hitchcocks ‘Marnie’ (1974) en na Bond bleek er ook een carrière voor hem weggelegd als filmacteur. Een memorabele rol speelde hij in de Umberto Eco-verfilming ‘The Name of the Rose’ (1986) als de 14de-eeuwse franciscaanse monnik die in een geïsoleerde abdij een serie mysterieuze moorden onderzoekt. Voor zijn rol als agent, die in Brian De Palma’s gangsterfilm ‘The Untouchables’ (1987) misdaadbaas Al Capone in de kraag probeert te grijpen, werd hij bekroond met een Oscar voor beste bijrol.

Met succes ijverde hij voor de herinstelling van het Schotse parlement

Connery was trots op zijn Schotse wortels. Op oudere leeftijd gebruikte hij zijn internationale bekendheid om te ijveren voor herinstelling van het Schotse parlement. Dat lukte. In 1999 vond de eerste zitting van het nieuw gekozen parlement plaats, waarbij Connery een bevlogen speech hield. Hij noemde het met typisch Schots accent ‘the most important day of my life’.

In 2000 werd hij door Queen Elisabeth geridderd. Als trotse Schot stond hij erop dat de plechtigheid niet plaatsvond in Londen, maar in zijn geliefde Edinburgh. Connery die in 2005 met pensioen ging en in 2008 zijn autobiografie schreef (‘Being a Scot’) laat zijn echtgenote na, de schilderes Micheline Roquebrune, met wie hij in 1975 trouwde, en zoon Jason uit een eerder huwelijk. Hij trad in zijn vaders voetsporen en werd acteur.

Sir Thomas Sean Connery werd op 25 augustus 1930 geboren in Edinburgh en overleed op 31 oktober 2020 op de Bahama’s.