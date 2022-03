Schuilkeldervlogs en cheapfakes: hoe de oorlog in Oekraïne een TikTok-oorlog werd

‘Misschien zag ik nepnieuws zonder dat ik het doorhad’

De Nederlandse Marlène (17) en Eva Mijnders (22) komen ook oorlog tegen op hun feeds. Marlène: “Eerst zag ik vooral humoristische video’s met interessante weetjes. Maar sinds een paar weken zie ik steeds vaker beelden uit Oekraïne langskomen. Bijvoorbeeld Oekraïense tieners die hun huisdieren gedag zeggen voordat ze naar een schuilkelder vertrekken.”

Eva: “Ik zie veel filmpjes over de oorlog, maar het zijn meestal memes, zoals die tractor die een tank steelt. Ook kijk ik livestreams van mensen die de oorlog vanuit hun huis filmen.” Van nepnieuws denkt ze weinig last te hebben. “Dat kom ik op mijn For You Page (de ‘homepage’ van TikTok, red.) niet echt tegen.” Of Marlène nepnieuws heeft gezien, weet ze niet. “Dat kan ik me niet herinneren, maar misschien heb ik het gezien zonder dat ik het doorhad…”

Yanka (@8yanka) is een Russische TikTokker uit Canada. Ze maakt populaire filmpjes over de Russische cultuur, maar scrolt zelf ook wat af. Op haar schermpje verschijnt vooral veel desinformatie over haar thuisland. “Omdat ik een Russisch-Oekraïense achtergrond heb, kan ik snel zien of beelden werkelijk uit een van de twee landen komen of niet. Er zijn veel anti-Russische nepfilmpjes. Complotposts waarin mensen ‘bewijzen’ dat de Russen verantwoordelijk zijn voor covid, bijvoorbeeld. Maar ook speeches van Poetin en Zelenski die verkeerd vertaald worden.”