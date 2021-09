Schrijver Khalid Boudou: Jongerenromans moeten lekker lezen en diepgang bieden voor wie dat zoekt

Wil je dat je verhaal gelezen wordt door jongeren? Neem ze mee vanaf de eerste scène, zegt Khalid Boudou, een van de auteurs die meewerkte aan de Boekenweek van Jongeren.

Als we vallen neemt de lezer mee in het rauwe bestaan van twee dakloze jongeren, Raf en Mimo. Schrijver Khalid Boudou schetst een smerige, zweterige wereld die doordrenkt is met geweld. De inspiratie voor het korte verhaal vond hij in een krantenartikel over illegale straatgevechten in de hoofdstad van ons land.

Boudou: “In februari of maart las ik een artikel over jongeren die zogenoemde hoodfights organiseerden in de Jordaan. Dat ging er ontzettend hard aan toe. Het is een goede metafoor voor de moraal van het verhaal: jongeren die voor een ‘basisplaatsje’ moeten knokken.”

Als we vallen is een bijdrage aan de Boekenweek van Jongeren, die aankomende vrijdag van start gaat met het doel om jongeren vaker aan het lezen te krijgen. Naast het werk van Boudou bevat de gratis verhalenbundel ‘3PAK’ een graphic novel van Aimée de Jongh en een kort verhaal van Splinter Chabot.

Als een filmscript uitgerold

Khalid Boudou maakte in 2001 zijn debuut als schrijver met de succesvolle roman Het Schnitzelparadijs, bekroond met Het Gouden Ezelsoor. Later volgden De president en Pizzamaffia, waarvoor hij de Debuutprijs van de Jonge Jury ontving. In 2019 verscheen het vervolg Pizzamaffia slaat door. Naast het schrijven werkte Boudou ook als docent Nederlands in het middelbaar onderwijs en schreef hij columns voor onder meer het AD en BNR Nieuwsradio.

Boudou: “Jongerenromans moeten lekker gelezen kunnen worden, en diepgang bieden voor wie daarnaar zoekt. Maar in eerste instantie is het belangrijk dat jongeren worden meegenomen in het verhaal. Eigenlijk al vanaf de eerste scène, anders ben je ze kwijt."

“Bij het schrijven laat ik me zelf regelmatig door films inspireren. Het verhaal van Pizzamaffia wordt bijvoorbeeld als een soort filmscript uitgerold, met een duidelijke spanningsboog. Ik laat veel meer gebeuren dan dat ik verklaar.”

Het is een manier van werken die (zonder concessies te doen, zegt Boudou met nadruk) een brede groep jonge lezers aanspreekt. “Voor de een is het gewoon een spannend verhaal, terwijl een ander die meer diepgang zoekt, iets meekrijgt van de huidige tijd, waarin jongeren moeten ‘zwemmen’ voor heel basale behoeften, zoals een woning.”

Samen ten strijde

Die strijd om wat hij een ‘basisplaats’ in de maatschappij noemt, houdt Boudou bezig. Jongeren kunnen die alleen ‘winnen’ als ze gezamenlijk een vuist maken, zo luidt de boodschap die Boudou zijn lezers meegeeft.

“Het grote geld regeert, het leven is een soort illegaal casino geworden. Jongeren zijn hier uiteindelijk de dupe van, als ze zichzelf niet organiseren. Je zult iets tegen die sprinkhanen moeten doen. We willen een schoner milieu en een betere toekomst voor onze kinderen, maar het huidige systeem vol vraatzucht en decadentie laat dit niet toe.”

Uiteindelijk vormen de twee vrienden uit het boekenweekverhaal samen met dakloze lotgenoten een knokploeg, naar het voorbeeld van een Braziliaanse Arrastão, een Portugees woord voor jeugdbendes die in groten getale de stranden van Rio de Janeiro bestormen en de chaos die vervolgens ontstaat gebruiken om toeristen te beroven.

Een extreem voorbeeld van verzet in verenigingsvorm, maar volgens Boudou zal het in Nederland zo’n vaart niet lopen. “Ik wil niet als een dominee klinken, maar ik merk dat jongeren apathischer zijn geworden. Vroeger moest je meer knokken, duurde het proces langer voordat je iets had. Tegenwoordig zijn jongeren wat luier, misschien dat ze daarom niet inzien dat de wereld om hen heen wordt weggevreten. Alhoewel, dit klinkt misschien ook wel weer een beetje dramatisch.”

De Boekenweek van Jongeren vindt plaats vanaf 17 tot en met 26 september.

Lees ook:

Khalid Boudou portretteert met humor de straatschoffies van nu

Khalid Boudou portretteert overtuigend en humoristisch de straatschoffies van nu.