Schrijfster Roline Redmond: Waarom moet ik weer uitleggen waarom Nederland zo worstelt met het slavernijverleden?

Schrijfster Roline Redmond (73) heeft, als zwarte vrouw in een witte samenleving, geleerd altijd op haar hoede te zijn. ‘Had je mij ook voor de Tien Geboden-serie gevraagd als de publicatiedatum niet op Keti Koti was gevallen?’

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

“God is voor mij een partijdige, witte man.”

II Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is

“Het complexe brein eist van ons dat we gevoelens van haat en liefde adresseren. Dan moet je dus ergens in kunnen geloven. Een indiaan ziet de Schepper in een Heilige Berg, Afro-Amerikanen respecteren Moeder Aarde, de moslim gelooft dat Allah hem beschermt en de westerse christen heeft een God geschapen die zijn eigen volgelingen inzet om zwarten te onderdrukken. Wrang genoeg is het dezelfde God in wie veel zwarte mensen een hartstochtelijk vertrouwen hebben.

“Het geloof als copingstrategie: als je helemaal niets hebt, op de bodem zit, is er altijd nog een Vader in de hemel of Moeder in de natuur, die voor je zorgt. Zo maakt iedereen zijn of haar eigen creatie. Ik geloof niet in die beelden, ik geloof in de goedheid van sommige mensen – ik ben een humanist – en in bepaalde elementen van mijn cultuur; zoals een gevoel van verbondenheid met mijn voorouders. Ik zoek geen contact, heb ook geen altaartje in huis of zo; het zit in mijn denken, in mijn gedachten.”

III Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken

“De kerk en de koloniale overheid van Suriname wisten precies hoe God alles had bedoeld. Dat lijkt me een goed voorbeeld van ijdel gebruik van Zijn naam. Zo werd bijvoorbeeld het vieren van een famirman banya (rituele familiebijeenkomst ter heling van gedeelde pijn, AV) in de slavernijperiode gezien als afgoderij. Het waren besloten bijeenkomsten, geen witte man was erbij aanwezig, maar ze hoorden zang- en dansgeluiden en dachten: o god, die zwarten zijn weer bezig met hun wintigedoe, dit moet stoppen!

“Het was een bedreiging. Om als kleine groep al die slaven te kunnen controleren moesten ze hun cultuur afbreken. Wat jullie doen is heiligschennis, zeiden ze. Mag niet van God. Als je meedeed aan een banya werd je gestraft of naar een andere plantage gestuurd. Je kon je maar beter laten bekeren, dan werd je met rust gelaten. Ook door God trouwens, want – ik zei het je al – God koos partij voor de witte westerling. Zwarte mensen behoorden niet tot Zijn doelgroep.”

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen

“Mijn man en ik hebben hier vaak een verschil van mening over gehad. Dan vroeg hij: ‘Waarom moet je op zondag altijd zó hard werken? Laten we toch lekker gaan fietsen!’ Het zit in mijn systeem en het is er niet meer uit te krijgen. Door er lang over na te denken, kwam ik er achter dat het een erfenis uit de slavernijperiode moest zijn: slaven werkten zes dagen per week voor de plantagehouder en mochten op zondag hun eigen veldje verzorgen. Die ene dag probeerden ze zo veel mogelijk voor zichzelf gedaan te krijgen. Dát is het.

“Trauma’s die van generatie op generatie werden voortgezet. Veel is in de loop der jaren minder geworden, maar ik denk dat het goed is om stil te staan bij de dingen die nog altijd doorwerken voor zwarte mensen in de huidige tijd. Het diepe wantrouwen, bijvoorbeeld. Als een Nederlander je een hand geeft, moet je daarna je vingers natellen. Want hij geeft niet zomaar iets. Wij wel, wij hebben eeuwenlang voor de witte mensen gewerkt en alles gegeven. Andersom zal dat nooit gebeuren.”

V Eer uw vader en uw moeder

“Op mijn dertigste heb ik tegen mijn moeder gezegd dat ik mijn vader wilde leren kennen. Voor die tijd durfde ik zoiets niet voor te stellen; ik was bang dat ze boos zou worden en dat ik daarmee ook háár zou kwijtraken. Het verhaal was dat mijn vader er na mijn geboorte vandoor was gegaan met een andere vrouw. Later zou ik daar kanttekeningen bij plaatsen – had mijn moeder hem niet weggestuurd omdat hij geen werk had en totaal geen verantwoordelijkheid nam? – maar op dat moment geloofde ik nog dat hij de boeman was.

“Ik had niets gedaan om hem te vinden; er waren voldoende mannen in mijn omgeving geweest die zijn rol hadden overgenomen, maar toen ik ouder werd – en zelf ook moeder was geworden – wilde ik toch meer weten over mijn roots. Ik wist waar mijn vader, Jacques Redmond, woonde en zei tegen mijn moeder dat ik van plan was hem op te zoeken. ‘Het is goed’, zei ze, ‘maar dan ga ik wel met je mee.’ We reisden samen naar Paramaribo, Suriname.

“Mijn vader was niet thuis, maar ergens op een veld aan het werk. Ik zag een man, gewoon een man, die vrijwel onmiddellijk ruzie met mijn moeder begon te maken. Op een gegeven moment wapperde hij met z’n hand in mijn richting: ik moest maar weg gaan, hij wilde niets met mij te maken hebben. Het was een enorme deceptie, maar daarmee was het voor mij ook meteen klaar. Ik kan goed dingen afsluiten. Zoiets zou me geen tweede keer gebeuren.

“Dus als we het hebben over ‘eer uw vader en uw moeder’: ja. Dat ik niet langer boos ben, terwijl hij me op een verschrikkelijke manier heeft gekrenkt, is ook een manier van eren, toch? Het eren van mijn moeder is beter geland. Ze heeft me geclaimd, ja, maar tegelijkertijd heeft ze me de mogelijkheid gegeven om in vrijheid op te groeien.

“Ik eer mijn ouders, ik eer mijn kinderen en mijn kleinkinderen, maar van al de mensen in mijn stamboom eer ik mijn voorouders nog het meest.”

VI Gij zult niet doodslaan

“Het klinkt misschien een beetje bombastisch, maar als je voortdurend aan moet staan, als je altijd op je hoede moet zijn, wordt er in feite keer op keer iets in je doodgemaakt. Het perverse systeem van onderdrukking en uitbuiting is in het DNA van de witte Nederlander gaan zitten. Daar worden we iedere dag in meer- of mindere mate mee geconfronteerd. Als je kijkt naar de slavernijperiode, maar ook daarna: hoelang nazaten van tot slaaf gemaakten hebben getolereerd dat witte mensen de dienst uitmaakten, zou een agressieve reactie niet verwonderlijk zijn. Dat we, ondanks alles, hebben vastgehouden aan die ene, misschien wel mooiste, regel uit de Bijbel: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, maakt ons, zwarten, tot de betere soort.”

VII Gij zult niet echtbreken

“Eén ding wist ik als kind al zeker: ik zou nóóit met een Creoolse Surinamer trouwen. Ik had te veel disfunctionaliteit tussen Creoolse mannen en vrouwen gezien. Uiteindelijk kreeg ik tóch een relatie met een Creool, echt een foute man, en ik was daar net klaar mee toen ik Hans tegenkwam. Ik was negentien, had helemaal geen behoefte aan een nieuwe vriend, maar – dit komt toch niet in de krant, hè? – hij bleef maar achter me aanlopen.

“Gelukkig heeft hij doorgezet. We kregen twee dochters en we hebben het goed samen. Voordat ik met hem trouwde, heb ik wel afspraken gemaakt over mijn autonomie; ik wilde de vrijheid behouden, niet om de hort op te kunnen gaan, maar in mijn hoofd. Ik ben onafhankelijk, een echte liberaal in de goede zin van het woord.”

VIII Gij zult niet stelen

“We zijn grandioos bestolen, dat is evident. Ik ben lang een tegenstander van herstelbetalingen geweest, maar door het lezen van Witte schuld van Thomas Harding ben ik op andere gedachten gebracht. Harding is van Joodse komaf, zijn familie is naar Engeland gevlucht. Op een dag ontdekte hij dat de familie van zijn moeders kant geprofiteerd heeft van de slavernij. Hij heeft nazaten geïnterviewd – zowel van nazi’s als van plantagehouders – en kwam erachter dat de verantwoordelijkheid pas écht wordt gevoeld als excuses gepaard gaan met herstelbetalingen.

“De vraag is alleen: hoe zorg je ervoor dat het geld niet alsnog in witte zakken terecht komt? In het verleden kregen vrouwenorganisaties de opdracht – en de subsidies – om de positie van zwarte migrantenvrouwen in kaart te brengen en te verbeteren. Hoeveel zwarte vrouwen zaten er in die organisaties? Niet één. Daarom moeten ze er nu voor zorgen dat Surinamers zelf een rol gaan spelen in dit verhaal, want zij kunnen heel precies vertellen wat ons allemaal is afgepakt.”

IX Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

“Ik ben een griot (iemand die in West-Afrika wordt beschouwd als bewaarder en verteller van mondeling overgebrachte historie en tradities, AV) en ik vertel in mijn boek De Doorsons alleen de koninklijke waarheid. De geschiedenis van de slaven is bij elkaar gelogen en als je daar iets over zegt, is het: ‘Nee, je verdraait de boel’, ‘Zo is het niet gebeurd’ of ‘Het zat nét iets anders in elkaar’.

“De valse getuigenis zit diep in de witte samenleving. Ook zo’n typisch Nederlands gebruik: eerst iemand kwetsen en dan roepen dat het een ‘grápje!’ was. Voor alles is een excuus, iedere fout wordt goed gepraat. Tijdens een voetbalwedstrijd klinken er oerwoudgeluiden en krijgen zwarte spelers bananen naar hun hoofd gegooid. Reactie van het grote publiek? Ach, het zijn maar jongens, ze hebben gewoon een uitlaatklep nodig.

“Toen ik op mijn negentiende naar Nederland kwam, las ik in Vrij Nederland en Haagsche Post verhalen over hoe het toch mogelijk was dat we niet langer een gidsland waren in Europa. Niet langer? Nederland is nooit een gidsland geweest. Zijn we Indonesië al vergeten? Het slavernijverleden? Het is verbijsterend te lezen hoe mensen ondanks verwerpelijk gedrag er toch van overtuigd blijven dat ze een voorbeeld zijn voor de rest van de wereldbevolking.

Roline Redmond Beeld Mark Kohn

“En nu komt de koning, na de minister-president, met excuses. Voor mij hoeft het niet. Ik weet al lang hoeveel de Oranjes aan de slavernij hebben verdiend. Voor de Surinamers die nog altijd geloven dat de betovergrootvader van Willem Alexander, Willem III, de slavernij heeft afgeschaft, is het misschien wel een goed idee. Ze hebben jarenlang op school liedjes gezongen over hoe de koning zijn kroon had verpand om de slaven vrij te kopen, terwijl hij in werkelijkheid tot drie keer toe – ik heb de notulen gelezen – wetsvoorstellen over de afschaffing heeft tegengehouden en niemand, geen enkele slaaf, ooit een cent van de Oranjes heeft teruggezien.

“Het probleem met veel Surinamers is dat ze nog niet gedekoloniseerd zijn. Kijk maar naar de discussie over Zwarte Piet. De Afrikanen en Curaçaoënaars waren de houwdegens, mensen zoals Jerry Afriyie en Quinsy Gario. Surinamers zouden die rol nooit kunnen vervullen. Ze zijn geïndoctrineerd, hebben een neurotische verbintenis met de witte Nederlander, houden uit angst hun mond dicht. Saka fasi sa de na krosi fu yu skin, ‘nederigheid is je kleed’: dat is wat ze hebben geleerd.

“Het is geen verwijt, maar Surinamers zijn alleen niet in staat om dat systeem te veranderen. Ze zullen blij zijn met het geld, hoera, we zijn vrij! Je bent helemaal niet vrij zolang je brein dat niet is. En reken je vooral nog niet rijk want hoe komt het, denk je, dat het zo lang duurt voordat er iets geregeld wordt? Het is mogelijk een vertragingsstrategie. Straks moet er een enorm bedrag uitgekeerd worden aan mensen die hebben geleden onder de gaswinning. Als het gaat tussen Groningers en zwarten weet ik wel welke keuze de overheid en het volk zullen maken.

“Dit is het land van de kooplieden. Ze willen het slavernijverleden zo voordelig mogelijk afvinken, er een stempel opzetten, klaar – maar we zijn nog maar net begonnen! Er is een massieve informatiestroom nodig. Niet Surinamers – wij weten het al lang – maar de Nederlanders moeten herschoold worden. Bied geen excuses aan om míj een plezier te doen, maar ga zelf eens aan de slag! Probeer je te verplaatsen in de pijn van mensen die om hun huidskleur worden uitgescholden of achtergesteld.

“Ik ben moe. Ik heb het zo vaak uitgelegd… Je komt hier voor een interview, dat begrijp ik wel, maar toch: ik vind het bijna een belediging dat je míj vraagt uit te leggen hoe het komt dat Nederland zo worstelt met zijn slavernijverleden. Vraag het je eigen mensen, het is de hoogste tijd dat zij zelf de waarheid onder ogen zien.”

X Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is

“Natuurlijk ben ik jaloers op witte mensen, wat denk jij? Absoluut. De hele tijd. Vraag een Surinamer waar ie zich écht thuis voelt en hij zal zeggen: ‘In Afrika’. Als iemand daar, bij de receptie van een hotel of zo, vervelend tegen je doet, weet je in ieder geval zeker dat het niet komt doordat je zwart bent. Hier moet ik me steeds van alles afvragen… Ben je hier op bezoek omdat je per se een zwarte vrouw op 1 juli in je Tien Geboden-serie wilde hebben? Ik vond het een goed gesprek hoor, maar zou je mij ook hebben gevraagd als de publicatiedatum niet op Keti Koti was gevallen?

“Als ik iets begeer, dan is het een vanzelfsprekend, comfortabel en rustig leven. Niets uit te hoeven leggen, weten wat ik aan een ander heb. Binnen mijn eigen habitat ben ik een optimistisch, zorgzaam en gezellig mens, maar over onze samenleving kan ik behoorlijk somber zijn. Ik geloof dat er pas echt iets gaat veranderen als de dekolonisatie van zwarte mensen doorzet en witte mensen hun privileges onderkennen om er vervolgens uit eigen beweging afstand van te doen.”