Schrijfster Marga Minco (1920-2023) overleden: een leven lang WOII

Als schrijfster trad ze nooit op de voorgrond, maar bij lezers maakte ze diepe indruk. Wat Marga Minco’s literaire werk typeert en z’n eigen kleur geeft is de combinatie van nuchterheid en verstild drama. Maandag is ze op 103-jarige leeftijd overleden.

Wie in de naoorlogse literatuurgeschiedenissen op zoek gaat naar signalementen van het werk van Marga Minco, een van de bekendste en meest gelezen Nederlandse schrijfsters, doet opmerkelijke bevindingen. In het standaardwerk Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur 1945-2005 wordt ze even genoemd als auteur van Het bittere kruid en verder niets, andere literatuurhistorici doen er helemaal het zwijgen toe. Kennelijk heeft de literatuurgeschiedenis moeite met de rol die deze zuivere, sobere schrijfster in de Nederlandse letteren speelde.

Dit alles in schril contrast met de naam die Marga Minco bij naoorlogse lezers verwierf. Haar debuut Het bittere kruid uit 1957 werd immers een klassieker en een van de eerste en grootste Nederlandse bestsellers, niet in de laatste plaats omdat zoveel scholieren het op hun eindexamenlijst zetten. Ongetwijfeld mede omdat het, net als Oeroeg van Hella Haasse, dun is maar ook omdat het een zeer toegankelijk, in zijn eenvoud aangrijpend boek over de Tweede Wereldoorlog is.

Het bittere kruid

Natuurlijk zijn er talloos veel meer boeken over de Tweede Wereldoorlog geschreven, denk alleen maar aan De donkere kamer van Damocles van Hermans, Het stenen bruidsbed van Mulisch, De nacht der girondijnen van Presser, maar Het bittere kruid van Marga Minco betekende de definitieve doorbraak van het literaire boek over de oorlog naar een breed publiek. Het is, samen met het dagboek van Anne Frank, ook de inspiratiebron voor latere oorlogsverslagen als de uitgave van de dagboeken van Etty Hillesum en de oorlogskronieken van Gerhard Durlacher.

Overigens gaat Het bittere kruid niet expliciet over de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en al helemaal niet over de Holocaust, al voel je die op de achtergrond wel degelijk. Nee, in het boek staat het lot van een jong meisje centraal, dat eenzaam achterblijft als haar familie wordt gedeporteerd: ‘Het begon op een dag, dat mijn vader zei: “We gaan eens kijken of iedereen er weer is.” We waren een paar dagen weg geweest. De hele stad had moeten evacueren. In allerijl hadden we een koffer gepakt en ons geschaard in de eindeloze rijen mensen die de stad uittrokken in de richting van de Belgische grens. Bettie en Dave zaten toen in Amsterdam. “Die merken er niks van”, zei mijn moeder.’

Nuchter en ondramatisch

Zo begint Het bittere kruid, nuchter en ondramatisch en zo blijft het tot de slotregels als de hoofdpersoon verweesd achterblijft: ‘Ik bleef staan om te kijken naar de mensen die uitstapten, alsof ik op iemand wachtte. Iemand met een vertrouwd gezicht, vlak voor het mijne. Maar ik miste het geloof van mijn oom. Ze zouden nooit terugkomen, mijn vader niet, mijn moeder niet, Bettie niet, noch Dave en Lotte.’

Het was natuurlijk in de eerste plaats het onderwerp, maar toch ook die nuchtere, haast anekdotische verteltrant van Minco die indruk maakte, plus het sterke gevoel dat je kreeg dat sommige dingen niet gezegd konden worden, te erg voor woorden waren. ‘Een kleine kroniek’ noemde ze haar boek en dat is het ook, 22 korte verhaaltjes die bij elkaar een treffend en pijnlijk beeld vormen van de eenzaamheid van de hoofdpersoon. Want dat is het alles overtreffende thema van dit boek, niet eens de oorlog zelf, maar de eenzaamheid van de mens. Daarmee sluit Minco aan bij het existentialisme van Camus en Sartre.

Het bittere kruid was weliswaar haar literaire debuut, maar niet haar eerste pennenvrucht; Marga Minco, die eigenlijk Sara Menco heette (de Menco’s heetten oorspronkelijk Minco en de voornaam Marga ontleende ze aan haar onderduiknaam) begon al voor de oorlog met het schrijven van korte, soms absurdistische en surrealistische verhalen, ze moest als het ware een aanloop nemen om tot haar meest menselijk-indrukwekkende prestatie te komen.

Existentiële leegte

Later werk, toch ook vooral over de oorlog en de gevolgen, is dramatischer, complexer en heeft, ten onrechte soms, altijd in de schaduw van die alle aandacht opeisende eersteling gestaan. In Een leeg huis (1966, herzien 1983) treft de ik-persoon, na de oorlog teruggekeerd niet alleen een gesloopt huis aan, maar ook een existentiële leegte die ze moet zien te overwinnen; de korte roman De val (uit 1983) gaat over de laatste uren van Frieda Borgstein die bij toeval achter de dood van haar man in een concentratiekamp komt en die zelf ellendig aan haar einde komt door een val in een bouwput, symbool voor de Holocaust.

Ook de late roman Nagelaten dagen uit 1997 associeer je direct met de verdwijning van een familie, zo begint het: ‘Het had geen zin pogingen te doen de familie Stelterius op te sporen. Ze moesten al sinds onheuglijke tijd verdwenen zijn of niet meer in leven. Het was te lang geleden.’ Steeds opnieuw is het die combinatie van nuchterheid en drama die Minco’s werk z’n volkomen eigen kleur geeft.

Ontslagen

Marga Minco werd in 1920 geboren in een orthodox-joods gezin te Ginneken. Na haar middelbare school werkte ze als journaliste en manusje van alles bij de Bredasche Courant, waar ze een dag na de capitulatie, nog voor de anti-joodse maatregelen van de Duitsers van kracht werden, werd ontslagen, de eerste journaliste in Nederland die dat lot trof. Ze overleefde door onder te duiken (onder de naam Marga Faes) als enige van haar familie, en trouwde in 1945 met dichter Bert Voeten. Het stel kreeg twee dochters.

Marga Minco was een schrijfster die niet op de voorgrond trad. Toen in 2005 een bloemlezing van haar werk uitkwam, noemde ze die Na de sterren, daarmee suggererend dat haar voorgangers in de reeks, haar generatiegenoten Simon Carmiggelt en Annie M.G. Schmidt, de echte sterren waren. Bescheidenheid kenmerkte ook haar publieke uitspraken.

Tegen criticus Arjan Peters die haar in 2015 vroeg wat ze vond van de tendens om ook Duitse oorlogsslachtoffers en andere oorlogen tijdens de jaarlijkse herdenking op 4 mei te herdenken, zei ze: “Laat het maar zoals het is, zolang wij er nog zijn.” Dat ‘zolang wij er nog zijn’ duurde in haar geval meer dan vijfenzeventig jaar. De schrijfster van Het bittere kruid, die in 2018 de P.C. Hooftprijs voor haar hele oeuvre kreeg, overleed op maandag 10 juli op 103-jarige leeftijd, zo laat haar familie weten via een overlijdensbericht in NRC. Ze is inmiddels in besloten kring begraven.

