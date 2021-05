Schreeuwen kan soms geen kwaad, kijk maar naar Andere Tijden

‘Wát?!’ ‘Een dramatische vergissing.’ ‘Allemachtig idioot.’ Nadat de NPO had gezegd te willen stoppen met de reguliere uitzendingen van Andere Tijden, reageerde hoogopgeleid Twitter met een woedeaanval waar overprikkelde peuters met slaapproblemen een duimpje aan kunnen zuigen.

Nu blijkt maar weer eens dat schreeuwen soms geen kwaad kan. Vrijdag werd bekend dat het historische geschiedenisprogramma toch mag blijven. Weliswaar loopt het aantal reguliere afleveringen vanaf 2022 terug van achttien naar tien; de zendtijd gaat van 25 naar 50 minuten. Netto 50 minuten extra per jaar, toch mooi meegenomen.

Taakomroep NTR (samen met de VPRO verantwoordelijk voor het programma) benadrukt nog maar eens nooit van Andere Tijden af te hebben gewild – het besluit van de NPO was gekomen als een ‘onaangename verrassing’. De NTR is dankbaar voor alle steunbetuigingen, met name de petitie Andere Tijden moet blijven, die in een week ruim 83 duizend keer werd ondertekend.

NTR-directeur Willemijn Francissen wil het effect van de boze reacties niet overdrijven. “Het is niet zo dat de NPO onder druk nu ineens het roer omgooit. We waren al constructief in gesprek, met reden tot hoop op een goede uitkomst.” Maar, voegt ze toe, “de steunbetuigingen hebben natuurlijk wel onderstreept hoe belangrijk geschiedenis wordt gevonden”.

