Schreef de CIA dit nummer van The Scorpions om de invloedssfeer uit te breiden?

Het idee is even lachwekkend als fascinerend: heeft de CIA een rocknummer geschreven om de Sovjet-Unie net het laatste duwtje over de klif te geven? Het was een gerucht dat podcastmaker Patrick Radden Keefe ooit via via had gehoord van een oud CIA-agent: het nummer Wind of Change (1990) van de Duitse rockband The Scorpions was best een hit destijds, en gold als een soort hymne voor de revolutie achter het IJzeren Gordijn.

‘Follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change’ – de eerste strofen van het nummer worden voorafgegaan door een hypnotiserend fluitje. En ja, zanger Klaus Meine bezingt inderdaad een vrij Europa, een hoopvolle toekomst, een frisse wind, vol mogelijkheden en dromen. Keefe is het nooit vergeten en had het altijd al willen uitzoeken, maar waar begin je?

Heeft de CIA er inderdaad iets mee te maken gehad? Is dit nummer een vorm van soft power? Die vraag stel je niet zomaar aan de CIA-baas, en omdat dit soort informatie geheid in de hoogste categorie van geheimhouding valt, heeft documenten opvragen niet zoveel zin.

Dus begint Keefe aan een lange reis langs experts, (anonieme) ex-CIA-agenten, ex-spionnen, specialisten, maar ook een fysieke reis door de Sovjet-Unie van na de val van de Berlijnse Muur in 1989. Wat was de invloed van het Moscow Music Peace Festival, waar The Scorpions optraden? Wat voor muziek werd daar eigenlijk geluisterd en waarom? Keefe schetst zóveel interessante cultuurhistorische context dat je bijna zou vergeten waar het eigenlijk om gaat, zou hij niet elke aflevering dat verrekte fluitje aan het begin van het nummer laten horen. Hij spaart kosten noch moeite en reist heel Europa door.

Wie aan het begin van de podcast nog denkt dat het gerucht dat de CIA het nummer heeft geschreven echt totale onzin is, gaat vanzelf twijfelen. Bovendien is het helemaal niet zo’n heel gek idee dat de CIA zich via muziek bemoeit met het wel en wee van de wereld, beargumenteert Keefe: hadden ze niet een volledig neppe Hollywoodproductie opgezet om een stel diplomaten uit Iran te krijgen? Die gebeurtenis werd uiterst succesvol verbeeld in de film Argo. “Hoe leuk is die film nog als je weet dat het allemaal in gang is gezet door de directeur van de CIA?” Keefe krijgt het voor elkaar de luisteraar van deze podcast van acht afleveringen niet alleen de kwestie rond het popnummer voor te schotelen, maar hem of haar dieper te laten nadenken over alle cultuur die hij of zij tot zich neemt. Op een gegeven moment begint hij aan zichzelf te twijfelen: is deze podcast niet een verlengstuk van de CIA aan het worden?

Dat alles doet Keefe met een goed gevoel voor drama, met een thrillerachtige ontknoping in een slaperig hotel in het Duitse Hannover. Daar schuift ten langen leste zanger Klaus Meine aan, en wordt hij geconfronteerd met de vermoedens van Keefe. Je hart klopt nog nét niet in je keel als zijn voetstappen dichterbij komen en de deur opengaat. “Hello Klaus.”