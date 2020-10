Schouwburgen willen één landelijk beleid. ‘Nederland is te klein voor al die regionale verschillen’

Zo’n tachtig procent van de theaters en concertzalen heeft sinds vorige week enige vorm van ontheffing gekregen. Dat wil zeggen dat zij meer dan 30 mensen mogen ontvangen als dat coronaproof mogelijk is. Voor sommige podia is het maximum vastgesteld op 100 of 150 bezoekers, voor andere op 250. De verschillen tussen de veiligheidsregio’s zijn groot.

Een onwenselijke situatie volgens woordvoerder Esther den Breejen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertzaaldirecties (VSCD). De regering laat het aan de veiligheidsregio’s over hoe zij de nieuwe coronamaatregelen toepassen op de theaters. “Er heerst een enorme willekeur waardoor het voor niemand duidelijk is.” Ook voor artiesten is het vervelend: het culturele leven begon in september flauwtjes te floreren. Nu worden net afgesproken voorstellingen alweer afgezegd of uitgesteld.

Eén landelijke norm zou daarom veel beter zijn volgens de VSCD. Dat vindt ook Angelique Finkers, directeur van het Zaantheater in Zaandam. Dat ligt in veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, voor zover bekend de enige regio in Nederland die helemaal geen ontheffingen heeft verleend. Met het oog op de volksgezondheid wilde burgemeester Jan Hamming geen uitzonderingen maken. Inmiddels heeft het Zaantheater alle voorstellingen tot en met 19 oktober afgelast. Ook De Purmaryn in Purmerend moest een streep door de programmering zetten. Een theater openhouden voor dertig bezoekers is financieel niet te doen.

Op achterstand

Omdat iedere veiligheidsregio een ander beleid voert, ontstaat er ook een scheve verhouding tussen theaters onderling. Zo zou cabaretier Henry van Loon maandag 12 en dinsdag 13 oktober in Zaandam spelen. In plaats daarvan treedt hij op in Het Park in Hoorn, dat in de soepeler veiligheidsregio Noord-Holland Noord ligt. “Zo staan wij wel op achterstand.”

Finkers heeft best begrip voor de beslissing van burgemeester Hamming om in zijn regio geen ontheffingen te verlenen: “Hij was hier vorige week nog, hij weet dat we het hier goed doen. Het is geen keuze tégen het theater maar vóór maximale veiligheid. Maar wie weet stapt ons publiek nu in de auto naar Haarlem of Hoorn. Nederland is veel te klein voor al die regionale verschillen.”

Net als veel andere theaters heeft ook de Zaanse schouwburg flink geïnvesteerd in een coronaproof bedrijfsvoering. Er kwamen desinfectiepalen, stickers, looproutes, perspex-schermen en een verkeerspaal bij de wc. Ook de software voor de ticketverkoop moest worden aangepast, omdat er in de grote zaal (normale capaciteit bijna 900) nu nog maar zo’n 250 mensen passen. Dat ze nu alweer dicht moeten is zuur, zegt Finkers. “Zo kan je geen bedrijf voeren, je kan een schip niet steeds in ander vaarwater leggen.”

