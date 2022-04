Schoendesign, bloeiende bloemen en koken met sterren: onze tips voor het weekend

De redactie van Tijdgeest geeft tips voor het weekend en aankomende week.

ZIEN: SNEAKERS UNBOXED

Design Museum, Den Bosch, 3 mei tot en met 16 oktober

De sneaker is het meest wijdverspreide designobject ter wereld; in 2020 werd er ruim een miljard paar verkocht. Deze tentoonstelling richt zich op de ontwerpers en ingenieurs die de vormgeving en technologie vernieuwden, en op de mensen die de sneaker tot stijlicoon maakten. Bekijk de meest zeldzame of meest verkochte schoen ooit, bewonder de meest vernuftige hardloopschoenen en zie hoe een robot sneakers breit. Sneakers Unboxed is een samenwerking met het Design Museum in Londen. Kaartjes via Designmuseum.nl.

HOREN: STEEFS O. SHOW

Oude Luxor Theater, Rotterdam, 21 en 22 mei

In deze wervelende revue combineert theatermaker Steef de Jong opera met cabaret; adembenemende aria’s met humor en mooie duetten. Het 70-koppige Codarts Symphony Orchestra speelt de muziek en er zijn gastoptredens van onder meer Alex Klaasen, Brigitte Kaandorp en de pianiste Valentina Toth. Beroemde operastukken komen voorbij: van Die Fledermaus tot De Parelvissers. Steef de Jong won in 2017 de Mary Dresselhuys Prijs. Kaarten via Luxortheater.nl.

VOLGEN: FLOWER MAP



Tot begin mei

Bij welke velden in de bollenstreek bloeien de tulpen nog mooi rood, geel en roze? De Flower Map geeft elke week helder door waar de tulpenvelden nog in bloei zijn. De groene icoontjes waarschuwen bij welke velden u alleen aan de rand mag komen, oranje icoontjes laten zien waar u het veld in kunt. Via de Flower Alerts op Facebook weet u zeker waar u de mooiste wandeling of fietstocht kunt maken. Zie Flowermap.nl.

De Dijk

HOREN: DE DIJK

Zuiderparktheater, Den Haag, 2 juni

Als ze er niet is, Bloedend hart en Dansen op de vulkaan, die liedjes van de Nederlandse band De Dijk zijn sinds de jaren tachtig in ons geheugen gegrift. De band rond zanger Huub van der Lubbe speelt met zijn blues, rock en soul het publiek plat. Begin juni geeft de band in Zuiderpark Live een paar concerten. Voor donderdag 2 juni zijn er nog kaarten beschikbaar. Zuiderparklive.nl.

DOEN: VOLLEMAANWANDELING

Almeerderhout, 14 mei, 11 juni en 9 juli

Het kampvuur brandt al wanneer u om 21.30 uur verzamelt bij Buitencentrum Almeerderhout (of 21.00 uur of 22.00 uur; let op bij het inschrijven). Vanaf daar neemt de gids van Staatsbosbeheer u mee het maanlicht in (zonder zaklamp!) en vertelt over de maan en de nachtdieren. Halverwege de wandeling is het pauze met een kop chocomelk en marshmallows boven het vuur. Boek via Staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/vollemaanwandeling-almeerderhout.

Witch Hunt

ZIEN: WITCH HUNT

Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni, tot en met 28 mei

Regisseur Eline Arbo herinnerde zich een wiegenliedje: Uti vår hage (‘In onze tuinen’), waarin heimelijk de kruiden voor een abortusdrankje werden bezongen. Daaruit ontsproot voorstelling Witch Hunt, over 150 jaar vrouwenemancipatie. Archeoloog Esther stuit in haar geboortedorp op een graf van wijze vrouwen. Heksen? Ze ziet in dat bij de heksenjacht belangrijke kennis verloren ging. De lichteffecten, muziek en kostuums (zie de serie over het maakproces) naast de dans geven het stuk extra gewicht. De speellijst: Nite.nl/voorstelling/witch-hunt.

Harpist Remy van Kesteren. Beeld ANP

LUISTEREN: HARPEN, HARPEN EN NOG EENS HARPEN

Vraag aan kinderen welk instrument ze het liefst willen bespelen, en het antwoord is: Harp! En het maakt niet uit of je het aan meisjes of jongens vraagt. De gender-emancipatie van de harp is dus compleet. In Nederland is dat vooral te danken aan Remy van Kesteren, die met zijn stoere harpspel zowel meisjes als jongens aanspreekt. En al ziet Lavinia Meijer er dan wel uit als een echt harpmeisje, met haar gedurfde keuzes voor allerlei soorten muziek en cross-overs past ook zij geenszins in dat stereotiepe plaatje.

De zevende editie van het Dutch Harp Festival, opgericht door Remy van Kesteren, is aanstaande. Niks geen annulering of streaming meer dit jaar, maar gewoon live, met veel harpgasten op thuishonk TivoliVredenburg in Utrecht. Natuurlijk wordt er weer gestreden om de eerste plek in de DHF World Harp Competition. Uno Vesje, de winnaar van vorig jaar, keert terug met het Noorse vrouwenkoor Vokal Vivo voor een programma waarin huiselijk geweld het thema is.

En ook in het openingsconcert wordt aandacht gevraagd voor de problemen in de wereld. Het wordt verzorgd door banduraspeelster Maryna Krut uit Lviv. Krut zal spelen op deze Oekraïense harp, maar ook vertellen over de oorlog in haar land.

Van Kesteren geeft grootheden als barokharpist Andrew Lawrence-King en indie-harpiste Mary Lattimore een podium. Hijzelf experimenteert met de in Madrid wonende dj XNDR (Richard Veenstra) in een programma waarin diens synth beats een confrontatie aangaan met de organische klanken van de harp. En het Leerorkest treedt op met de nieuwe, speciaal voor al die harpliefhebbende kinderen ontwikkelde Harp-E’s.

Op 7 en 8 mei in TivoliVredenburg Utrecht. Info: harpfestival.nl.

KOKEN: CARLA LALLI KOOKT MET STERREN

Bij ons is ze (nog) geen bekende naam, maar YouTube­-chef Carla Lalli Music maakt aanstekelijke video’s waarin ze kookt met sterren, zoals actrice Nathalie Portman en basketballer DeAndre Jordan. Kokend met de ruggen naar elkaar, waarbij zij de sterren door het recept heen praat. De lol is om daarna de gerechten te vergelijken en te zien dat het niet moeilijk is om lekker te koken. Steeds roept ze: “Amazing!”

Het is Carli’s missie om psychische of emotionele weerstand tegen koken weg te nemen. Haar geheim van instinctief, zelfverzekerd en flexibel koken is ‘dat je weet dat elk gerecht een uitgebalanceerde combinatie van zoet, zuur, zout, bitter en umami is’. Die smaken zijn dan ook ruim vertegenwoordigd in frisse combinaties. ­Verrassend zijn ook de ‘schoonbrand’-recepten, die je eet na een weekend zwaar tafelen. ­Zoals linzensalade of snelle geroosterde pompoen met pittige groente. De recepten zijn naar Europese begrippen niet heel bijzonder, toch valt de erwtensoep met mosterd-chiliolie op, waarin ze bier verwerkt.

Van deze Carla Lalli gaan we meer horen.

VOLGEN: ALLES HEEFT ZIJN EIGEN DEELPLATFORM, OOK BOEKEN

Ben je op zoek naar een boek van Lisa Weeda of Jonathan Franzen , en heb je geen bibliotheekpas of wil je het niet kopen in de winkel? Dan is de mobiele app Bksy (spreek uit als boeksie) met meer dan 100.000 boeken misschien wel een uitkomst.

Met de app, die op het moment van schrijven 10.087 leden telt, kun je laten zien welke boeken er in je boekenkast staan en rondsnuffelen in die van vrienden. Je kunt ook boeken lenen bij vreemden door het hele land. Dan spreek je met de eigenaar af wanneer je het komt ophalen en die persoon kan een retourverzoek sturen als die de lege plek in zijn kast zat is.

Ieder zijn eigen platform

Tegenwoordig heeft alles zijn eigen deelplatform. Peerby is het grootste Nederlandse platform voor het (uit)lenen of (ver)huren van schroevendraaiers tot surfboards, barbecues en andere gebruiksvoorwerpen, huizenplatform Airbnb is welbekend, en er zijn platforms voor het delen van je auto of camper, en van verse producten uit je moestuin. Eentje voor boeken kon volgens de makers niet achterblijven.

Bksy heeft grote ambities: de app moet de grootste bibliotheek van Nederland worden. Er zit ook een sociaal aspect aan, want bij het ophalen of terugbrengen van boeken kun je in gesprek raken en er zo contacten aan overhouden. Ook kun je een online boekenclub opstarten, of je bij anderen voegen die van dezelfde genres houden of toevallig allemaal in dezelfde stad wonen en even gek zijn op de laatste van Haruki Murakami.

Bksy is te downloaden in de appstores.