Scarlett Johansson sleept Disney voor de rechter vanwege streamen Black Widow

Scarlett Johansson heeft filmproducent Disney aangeklaagd. Disney heeft de nieuwe superheldenfilm Black Widow – waar Johansson de hoofdrol in speelt – tegelijk in bioscopen én op streamingdienst Disney+ uitgebracht. Dat was volgens de actrice niet de afspraak. In haar contract zou staan dat de film exclusief in de bioscoop zou verschijnen, en haar vergoeding zou grotendeels van de bioscoop-opbrengsten afhangen.

Disney zegt volledig te hebben voldaan aan Johanssons contract, en de vertoning op Disney+ zou de actrice alleen maar extra geld opleveren, bovenop de 20 miljoen dollar die ze tot nu toe heeft ontvangen.

Illegale downloads

Black Widow kwam begin juli uit, na meer dan een jaar te zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis. De film leverde in zijn openingsweekend wereldwijd 158 miljoen dollar op, een record sinds het begin van de pandemie. Maar de week daarop daalden de opbrengsten snel. Dat kwam doordat de film ook op de streamingdienst te zien was, stelde een landelijke belangenvereniging voor bioscopen in de VS. Disney rekent 30 dollar (bovenop vaste abonnementskosten) voor het streamen van de film, en concurreert dus ook met bioscopen.

De bioscopenvereniging merkte verder op dat het streamen kan leiden tot een toename van illegale downloads. Normaal zijn piraten bij nieuwe films aangewezen op matige camcorder-opnames in de bioscoop, maar nu kunnen ze films kopiëren en verspreiden vanuit de streamingdienst.

Deze discussie speelt niet alleen rond Disney. Zo verschijnen alle films van WarnerMedia in 2021 – waaronder In The Heights, Space Jam: A New Legacy en Matrix 4 – vanaf dag één op streamingdienst HBO Max. Die eerste twee films zijn al uitgekomen en trokken teleurstellend weinig bioscoopbezoekers. Hetgeen in beide gevallen leidde tot discussies over waar dat nu toch door komt: mensen die de film liever streamen, of misschien gewoon koudwatervrees wegens corona.

