Sam Smith houdt zich voor niemand meer in, blijkt uit sexy Ziggo Dome-show

Pop, Sam Smith, Gloria the Tour (Ziggo Dome, Amsterdam)

Zo, die zijn uit de weg, moet Sam Smith hebben gedacht na de eerste vier liedjes van het concert. Smith opent Gloria the Tour met achtereenvolgens Stay With Me, I’m Not The Only One, Like I Can en Too Good At Goodbyes. Oftewel: de vier grote hits van Smiths eerste albums. Heel uitzonderlijk dat die meteen aan het begin van een show voorbijkomen.

Smith (die zich identificeert als non-binair, vandaar de voornaamwoorden hen/hun) toert sinds april met hun vierde album Gloria en wil duidelijk de focus leggen op hun recente uptempo-werk. Al is er verderop heus nog ruimte voor een intiem moment, Smith wil een feestje bouwen.

Het broeierige Unholy, Smiths grootste hit in jaren, is meteen gebombardeerd tot grote afsluiter. In de nieuwe songs en bijbehorende videoclips uit hen zich seksueler dan ooit. Dat leidde tot veel kritiek, onder meer van fans die zeggen ‘de oude Sam Smith’ te missen.

Naakte godin

Die fans zullen vanavond wel thuisgebleven zijn, want in de zaal wordt gejoeld wanneer de Brit aan het eind laat zien dat een Sam Smith-optreden anno 2023 bepaald geen kinderfeestje is. De eerste helft van de show is nog best kuis. Hoewel: een liggend standbeeld van een naakte Afrodite, de Griekse godin van liefde en seks, beslaat het podium goeddeels. Haar billen bevinden zich prominent in het midden.

Maar toch, tot halverwege draait het concert voornamelijk om Smiths (prachtige, loepzuivere) stem. Als er bij Love Goes dansers opkomen, denk je nog: beetje onnodig, die leiden enkel af. Maar dan beklimt een van hen het standbeeld. Gaat er op tedere wijze tegenaan liggen. En begint woest met de heupen op en neer te bewegen terwijl dancehall-lied Gimme wordt ingezet.

Seksfeest met een boodschap

Vanaf dat moment slaat de sfeer om. Terwijl het op het podium steeds verder losgaat – kleren gaan uit, dansers simuleren orale seks – wil het publiek aanvankelijk niet zo meekomen. Een paar nummers lijkt het daardoor alsof het beoogde feestje platslaat. Maar de sex appeal op het podium wint het van de verlegenheid van de bezoekers.

Als Smith tegen het eind in enkel een slip Madonna’s Human Nature covert – ‘Oops, I didn’t know I couldn’t talk about sex’ – is het duidelijk. Deze slotact is een middelvinger naar voornoemde critici. Een seksfeest met een boodschap.

Die boodschap laat zich het best omschrijven door een songtekst uit datzelfde Madonna-lied: ‘Express yourself / don’t repress yourself’ (‘Druk jezelf uit, onderdruk jezelf niet’). Smith verstopt hun seksualiteit en lichaam voor niemand meer.

Lees ook:

Waarom mag Harry Styles wel een sexy jurk dragen en Sam Smith niet?

Niet eerder droeg popster Sam Smith zó vol trots diens queer identiteit uit. Dat levert opvallend veel haatdragende reacties op. Meer, lijkt het, dan bij even uitgesproken artiesten. Hoe komt dat?