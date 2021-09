Sally Rooney laat dolende dertigers strompelen van misverstand naar misverstand

De nieuwe Sally Rooney begint stroef en ontroert aan het slot. Maar het is de vraag of lezers Alice en haar vrienden in het hart zullen sluiten, zoals de ze deden met de studenten uit Normal People.

Ergens in Sally Rooneys succesroman Normal People (2018) staat een schijnbaar achteloos neergepend zinnetje: ‘Life is the thing you bring with you in your own head’. In het inmiddels verfilmde verhaal over de liefde tussen de rijke misfit Marianne en de populaire volksjongen Connell is dat een cruciale observatie.

Beide jonge mensen zijn sensitief en intelligent, maar het leven zit in hun hoofd opgesloten, waardoor echt contact ontstellend moeilijk is – een stuk moeilijker dan seks, zeg maar. Lichamen samenbrengen is eenvoudig, maar hoe krijg je hoofden bij elkaar?

De hunkering naar ware liefde en vriendschap

Normal People zorgde voor een heuse Rooney-koorts. Ze werd de eerste grote millennial-schrijver genoemd, de vrouw die de problemen van haar generatie (ze is geboren in 1991) een stem gaf. De hunkering naar ware liefde en vriendschap is ook het onderwerp van haar nieuwe roman Prachtige wereld, waar ben je. De titel is ontleend aan een gedicht van Friedrich Schiller waarin staat ‘Schöne Welt, wo bist du?’ en inderdaad, die prachtige wereld, die moet toch ergens buiten dat hoofd te vinden zijn?

Prachtige wereld, waar ben je begint stroef, zo stroef dat het wel opzet moet zijn. De succesvolle maar eenzame schrijfster Alice, die in een enorm huis buiten Dublin verblijft, heeft een tinderdate met ene Felix, een hoekig working-class type. Dat gaat zo:

En wat voor mens denk je dat ik ben? vroeg ze. Iets in haar kalme, koele blik leek hem van zijn stuk te brengen en hij stootte een snelle, keffende lach uit. Ja zeg, zei hij, ik ken je nog maar een paar uur, ik weet nog niet wat ik van je moet vinden. Als het zo ver is, laat je het wel weten, hoop ik. Misschien.

Rooneys proza kun je spaarzaam noemen, naar binnen gericht. Er wordt naar de vloertegels gekeken, gezwegen, tegen het afwaswater geglimlacht, peinzend wordt een doek uitgewrongen, enzovoort. Het gaat allemaal om die onmacht en het gebrek aan contact, maar anders dan bij eerder werk van Rooney had ik hier meermalen het gevoel regieaanwijzingen voor acteurs te lezen; het kleine spel dat zoveel moet betekenen op het doek.

Willens en wetens uit het gewone leven gestapt

Felix is nodig om door te dringen in de binnenwereld van de eenzame Alice, dat is helder. Alice heeft het afstoten van mensen tot kunst verheven. Je weet dus dat het pijn gaat doen. Dit is precies waar Rooney goed in is, het tekenen van gecompliceerde personages die in de wereld buiten hun hoofd van misverstand naar misverstand strompelen.

Sally Rooney Beeld Getty Images

Daarnaast lezen we lange mails van Alice en haar beste vriendin Eileen. Eileen heeft een slecht betaald baantje bij een literair tijdschrift, ze rommelt wat aan met haar jeugdvriend Simon, een relatie die een millennial zou kwalificeren als ingewikkeld. Opvallend is de cerebrale toon van de jonge vrouwen in de mails, ze praten op hoge toon over maatschappelijke kwesties (Rooney heeft de link met de echte wereld dit keer nadrukkelijk in haar boek gebracht), maar je vraagt je wel af waarom de twee zo goed bevriend zijn en of er iets aan de hand is.

Alice is door haar succes vereenzaamd, ze ziet schrijvers als mensen die willens en wetens uit het gewone leven zijn gestapt. In een opvallend felle passage: ‘Waarom doen ze alsof ze geobsedeerd zijn door dood, verdriet en fascisme terwijl ze in werkelijkheid geobsedeerd zijn door de vraag of hun nieuwste boek wel in de New York Times zal worden besproken?’

Ze praten, eten, werken en je voelt de confrontatie komen

Flink over de helft van het boek komt het viertal Alice, Felix, Eileen en Simon bij elkaar, ook dat begint moeizaam en aftastend. Gebeurtenissen zijn er nauwelijks in deze roman, ze praten, eten, gaan naar een feestje, naar hun werk, een dagje naar het strand, maar je voelt de harde confrontatie nabijkomen. Dat is vooral te danken aan de steeds sympathiekere Felix die doodgewone vragen durft te stellen: waarom duurde het zo lang voordat Eileen eens bij Alice langskwam? En waarom draait Simon bij Eileen zo om de hete brij heen?

Het heeft iets treurigs, hoe deze jonge mensen maar niet de juiste woorden en juiste houding kunnen vinden. Niet de schrijver Alice, maar de heftruckchauffeur Felix slaagt er het beste in, omdat hij het gedoe, de maniertjes en de nonsens doorziet.

Prachtige wereld, waar ben je is een wat onevenwichtige roman, die toch overtuigt en aan het slot ontroert. Of Rooneys lezers deze jonge dertigers net zo massaal in de armen zullen sluiten als de twee dolende studenten uit Normal People is de vraag. Ik hoop dat het antwoord haar koud laat.

Sally Rooney

Prachtige wereld waar ben je

(Beautiful World, Where Are You?)

Vert. Gerda Baardman en Jan de Nijs

Ambo|Anthos; 336 blz. €24,99