S10 na verpletterend optreden door naar de finale van het Songfestival

Een kleine drone vliegt over Turijn, met op de achtergrond de Alpen als skyline. De robot scheert de arena van het Palo Olympico binnen en we zien een Italiaanse tuin met meer dan 380 meter groene hagen. Een echte waterval klotst gulzig over de rand van het podium. Het 66ste Eurovisie Songfestival is begonnen.

Als de drie presentatoren het podium betreden voor de eerste kwartfinale is het direct duidelijk dat het festival ook in Italië het feest van de diversiteit is. Zangeres Laura Pausini die in 1993 een grote hit scoorde met La Solitudine, wordt geflankeerd door presentator Alessandro Cattelan (o.a. X-Factor Italy) en de homoseksuele Libanees-Britse zanger Mika, onder meer bekend van de hit Grace Kelly. Een bont gezelschap.

Hoe schoonheid klinkt

Italië organiseerde het festival 31 jaar geleden voor het laatst. Het thema The Sound of Beauty (het geluid van schoonheid) is volgens het hoofd van de show Claudio Santucci gekozen omdat het past bij de schoonheid en rijke culturele historie van het land. “Schoonheid zit niet alleen in kunst, schoonheid is universeel. Het zit in de kleur van stemmen, instrumenten en in de artiesten wereldwijd.”

Het is goed te zien dat de Italiaanse organisatie onder de indruk was van hoe het vorig jaar in Rotterdam was geregeld. Niet alleen de opzet van de zaal, het podium en de grootsheid doen denken aan het feest in Ahoy, ook de covidmaatregelen voor de aanwezigen zijn vrijwel identiek. Pers moet elke 72 uur worden getest, mondkapjes zijn nog steeds verplicht.

Politiek is taboe

Dat de presentatoren niets zeggen over de oorlog in Oekraïne voelt een beetje als de blauw-gele olifant in de kamer. Maar op het het Songfestival is geen plaats voor politiek, al weet iedereen dat het tegendeel stiekem waar is. Het is in ieder geval niet aan de organisatie om zich uit te spreken over politieke kwesties, wat de commentatoren ermee doen, moeten ze zelf weten. In de finale krijgt het thema vrede wel extra aandacht.

Verderop in de show benadrukt Mika in een korte speech het belang van diversiteit en jezelf kunnen zijn. Is dat een sneer naar Matteo Salvini? De rechtse oud-vice premier twijfelde er in 2019 op Twitter aan of de Italiaanse deelnemer wel de juiste keuze was. De Egyptische-Italiaanse zanger Mahmood eindigde als tweede, net na Duncan Laurence, en zou niet Italiaans genoeg zijn. Salvini oogstte een storm aan kritiek.

Tegenvallende kwaliteit

Wat helaas minder overeenkomt met de editie van vorig jaar is de kwaliteit van de inzendingen. Van een schreeuwerig Albanië, via het veganistische bandje uit Letland dat nogal moralistisch én vals zingt dat we onze salade moeten opeten en dat groen zijn ‘hot’ is, naar de belegen rockers uit Bulgarije en de krijsende rockchicks uit Denemarken.

Gelukkig zitten er ook pareltjes tussen, zoals de kleurrijke Moldaviërs die met een viool de zaal op stelten zetten, of de kwetsbare Zwitser die zingt dat jongens ook wel eens huilen en uiteraard de Nederlandse S10 die er in het licht van 5,8 km ledstrips die in het decor zijn verwerkt extra fabelachtig uitziet en de zaal betovert met haar hese stemgeluid.

Uitzinnig bij Oekraïne

Toch is het vooral tijdens het optreden van Oekraïne dat het 15.000 koppige publiek helemaal los gaat. Kalush Orchestra is de voorspelde winnaar en krijgt een daverende ovatie en dat is duidelijk niet alléén omdat het nummer Stefania staat als een huis. Het is een gemeenschappelijk Europees kippenvelmoment.

Na de optredens wordt het het voormalige Olympische ijshockeystadion omgetoverd tot een een nachtclub en trakteren onder andere DJ Benni Benassi en Sophie and the Giants het publiek op een reisje door Italiaanse dansmuziek, van Italo disco tot hedendaagse dance. Maar het is vooral de tweede interval act die indruk maakt. Diodato zou in 2020 Italië vertegenwoordigen op het Songfestival, maar dat ging niet door wegens covid. Nu laat hij alsnog zien wat we hebben gemist.

Het is nog even echt spannend als Nederland als laatste land wordt genoemd dat door mag naar de finale. Maar S10 kan, samen met de rest van Nederland, opgelucht ademhalen. Uiteraard is ook Oekraïne door naar de volgende ronde. Verrassingen waren Zwitserland, Litouwen en IJsland waarvan werd verwacht dat ze zouden afvallen, maar die toch nog even in Turijn mogen blijven.

Alle landen die door zijn naar de finale op zaterdag

Oekraïne

Griekenland

Noorwegen

Nederland

Armenië

Portugal

Zwitserland

Litouwen

IJsland

Moldavië

Dit zijn de afvallers

Albanië

Letland

Oostenrijk

Kroatië

Denemarken

Slovenië

Bulgarije

