’s Werelds bekendste YouTuber PewDiePie is uitgeteld: ‘Op YouTube hol je jezelf uit’

De druk van roem werd al menige superster te groot en nu kondigt ook PewDiePie aan er voorlopig mee te stoppen. ’s Werelds bekendste YouTuber is uitgeteld, laat hij weten in zijn nieuwste video: “Ik ben moe. Ik voel me heel erg moe”.

De dertigjarige Zweed Felix Kjellberg heeft 102 miljoen YouTube-abonnees en plaatst al tien jaar lang bijna dagelijks een video. Hij werd bekend met het spelen van videogames die hij voorzag van commentaar. Als een van de eersten ontdekte hij dit populaire genre. Later ging hij ook andere, soms controversiële, vlogs maken.

Begin dit jaar was PewDiePie in het nieuws omdat ‘Subscribe to PewDiePie’ de laatste woorden waren van de aanslagpleger in Christchurch. Die slogan was een wereldwijde hype geworden omdat de YouTuber zijn miljoenen volgers opriep reclame voor hem te maken. Hij wilde India’s grootste muziek- en filmproductiemaatschappij verslaan met de meeste abonnees. Na de aanslag nam Kjellberg afstand van de slogan. Al eerder moest hij excuses maken nadat hij twee mannen een bord met de tekst ‘Dood aan alle joden’ omhoog liet houden. In een ander filmpje liet hij een als Jezus verklede man ‘Hitler deed niets verkeerd’ zeggen.

‘Je voelt steeds de druk om te blijven presteren’

Dat tien jaar lang dagelijks een video posten een uitputtingsslag is, begrijpt Simon de Wit alias Blanks wel. Het 22-jarige multitalent heeft met het kanaal ‘Music bij Blanks’ ruim een miljoen YouTube-abonnees en die zitten voor een groot deel in Amerika. Hij maakt zijn eigen muziek, bouwt hits om tot jaren tachtig deuntjes en maakt binnen een uur een eigen versie van bijvoorbeeld ‘Last Christmas’ van Wham.

Simon de Wit alias Blanks.

“Het lijkt wel of burn-outs ook bij YouTubers vaker voorkomen”, zegt De Wit. Dat komt volgens hem omdat ze zich helemaal geven aan hun volgers. “Zeker als die verspreid zitten over de hele wereld, eisen die 24 uur per dag, zeven dagen per week je aandacht op.” En in het maken van een video gaat ook veel werk zitten. “Soms is het een hele dag filmen en dan tot wel tot vier dagen editen. Ik heb werkweken van zeventig uur.” En dan plaatst hij niet eens dagelijks een video. “Ik moet er niet aan denken.”

Populair worden op YouTube is één ding, populair blijven is iets anders. “De onlinewereld is vluchtig en je voelt steeds de druk om te blijven presteren.” Gevaarlijk is ook dat het maken van video’s zo leuk is en energie geeft, zegt De Wit, die zelf al zes jaar aan de weg timmert. “Daardoor heb je het eigenlijk niet door en dan hol je jezelf uit.”

PewDiePie zegt dat het fijn zou zijn om voor het eerst in tien jaar niet continu met YouTube in zijn hoofd te zitten. “Ik begrijp hem heel goed en ik denk dat het een verstandige keuze is”, zegt De Wit. Hoe lang PewDiePie zich terugtrekt is onbekend. Hij komt nog met een toelichting.

Bekijk hieronder de video waarin PewDiePie zijn stop aankondigt, vanaf 10:45 minuten.

