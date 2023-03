Rustig liedje van oud-Songfestivalwinnaar geeft niet per se garantie op nieuwe winst

Bijna niemand had nog van Mia Nicolai en Dion Cooper gehoord, toen in november bekend werd dat het zangduo in mei Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Maar vier jaar geleden wist ook niemand wie Duncan Laurence was. En die won het festival in 2019 (Tel Aviv) toch maar mooi met het door hemzelf geschreven liedje Arcade. Het was de vijfde Nederlandse winst op het liedjesfestival, al dateerde de laatste overwinning wel van 44 jaar geleden.

Die winst van Duncan Laurence lijkt een goed voorteken, want hij heeft samen met zijn partner Jordan Garfield het lied Burning Daylight voor Nicolai en Cooper geschreven. Al geeft het niet per se garantie op nieuwe winst. Het lied viel de selectiecommissie meteen op tussen de ruim 400 inzendingen. Woensdagavond werd het liedje in Rotterdam gepresenteerd.

Vaarwel oud leven

Maken we een kans? Burning Daylight begint in de rustige sfeer van Arcade, maar mist op het eerste gehoor de opbouw naar die fraaie climax in dat eerdere lied. Het eerste couplet is voor Cooper, het tweede voor Nicolai. De twee aansluitende refreinen zingen ze samen. De eerste uithalen van Cooper in dat refrein zouden zo uit de strot van Duncan Laurence kunnen komen. Pas na die twee coupletten en refreinen komt de eigenlijke echte climax in het lied als beiden euforisch de tekst ‘Goodbye old life’ zingen - vaarwel oud leven.

Het lied, geschreven tijdens de coronapandemie, is bedoeld als een ode aan vallen en opstaan, en moet duidelijk maken dat je je oude leven achter je kunt laten. ‘I'm loosing myself on chasing highs’ is een belangrijke en vaak herhaalde zin in het lied. Jezelf verliezen in het najagen van hoogtepunten. De muziek is buitengewoon radiovriendelijk. Een redelijk popnummer, dat niet in een bepaalde categorie als gitaarpop of indiepop valt.

Als Nicolai en Cooper live net zo goed zingen als in de clip, en als de act bijzonder is, maken ze beslist een kans om de finale te halen. Maar een winnend liedje? Ze staan in een halve finale met sterke tegenstanders. Het is de vraag of Europa het lied er dan uitpikt. Voor de halve finales doet de vakjury namelijk niet meer mee, en telt alleen de televoting.

‘Ik dacht meteen: wow’

Songfestivalcommentator en -kenner Cornald Maas, die deel uitmaakte van de Nederlandse selectiecommissie noemde het lied eerder ‘betekenisvol, heel onderscheidend, kansrijk en vrij uniek’. “Toen ik het liedje voor het eerst hoorde, dacht ik meteen: wow.”

Als Nicolai en Cooper de finale halen, dan krijgen we misschien een soort battle of the winners, omdat het lied van oud-winnaar Laurence waarschijnlijk de strijd aan moet gaan met de Zweedse Loreen, die in 2012 het Songfestival won met Euphoria en daarmee een kneiter van een hit scoorde. In de Zweedse voorrondes, en ook bij de bookmakers, is Loreen nu al torenhoog favoriet. Haar deelname is overigens pas zeker na de Zweedse finale op 11 maart.

Nicolai en Cooper moeten dus eerst de halve finale op 9 mei door zien te komen. Lukt dat, dan staan ze op 13 mei in de grote finale. Na acht jaar voortijdige uitschakeling in de halve finale haalde Nederland sinds 2013 steeds die grote finale, met uitzondering van Trijntje Oosterhuis in 2015.

Lees ook:

Vakjury geeft geen ‘douze points’ meer in de halve finale van het Songfestival

Het is u misschien ontgaan, maar tijdens het Eurovisiesongfestival van dit jaar in Turijn was er sprake van grootschalige fraude. Nee, niet door de Italiaanse maffia, maar door de vakjury’s van zes deelnemende landen. Hun stem telde voor de helft mee in de uitslag.