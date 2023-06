Russische invasie dwingt Hermitage tot naamsverandering

De Hermitage is niet meer. Het heet vanaf 1 september H’Art Museum en gaat samenwerken met grote musea in Parijs, Londen en Washington.

“Het is heel spannend”, zegt museumdirecteur Annabelle Birnie. Ze oogt ook echt een beetje zenuwachtig. Geen wonder, ze vertelt vandaag over de make-over van de Hermitage. De eerste reacties op het plan kunnen veelzeggend zijn.

Het is nogal een bijzondere stap die het museum zet. Noodgedwongen, want het Amsterdamse museum aan de Amstel maakte vanaf zijn ontstaan tentoonstellingen met werk uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. Sinds 24 februari 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, is die samenwerking onmogelijk geworden. Binnen een week verbrak het museum de banden met de Russische collega’s.

Noodoplossingen

Korte tijd waren er noodoplossingen om toch publiek binnen te krijgen. Het melkmeisje van Vermeer hing aan de Amstel, net als De toren van Babel van Pieter Bruegel de Oude en het laatste zelfportret van Rembrandt. Ook waren er kant-en-klare tentoonstellingen van buitenlandse musea te zien.

Maar na anderhalf jaar heeft het museum zich opnieuw uitgevonden. Het gaat vanaf nu nauw samenwerken met Centre Pompidou uit Parijs, het British Museum uit Londen en Smithsonian American Art Museum uit Washington. Uit de collecties van deze musea gaat het Amsterdamse instituut voortaan tentoonstellingen samenstellen.

In het hart raken

De nieuwe naam: H’Art Museum. Birnie: “Omdat we met kunst mensen in het hart willen raken”.

In de periode waarin ze moesten improviseren, ontdekte het team waar de Hermitage goed in was. Birnie: “We hebben hier de faciliteiten, qua veiligheid en klimaatvoorzieningen, om topkunst te presenteren. We hebben veel ervaring in samenwerking met andere musea en we kunnen goed verhalen vertellen in tentoonstellingen. Dat wilden we blijven doen. Toen zijn we in ons netwerk gaan kijken naar musea waarmee we kunst door alle eeuwen heen zouden kunnen laten zien, van de oudheid tot nu.”

Het British Museum is sterk in de oudheid en archeologie, Centre Pompidou heeft moderne kunst en het Smithsonian heeft Amerikaanse kunst door de eeuwen heen. Met de collecties van deze instellingen menen de conservatoren van H’Art Museum veelzijdige tentoonstellingen te kunnen samenstellen. De overeenkomst tussen deze uiteenlopende instituten? Birnie: “Ze behoren tot de top van de wereld”.

Annabelle Birnie

Tripel A-locatie

Waarom reageerden deze musea positief op de vraag van het Amsterdamse museum? “Dat is wel duidelijk,” zegt Birnie. “We hebben hier een triple A-locatie met de beste faciliteiten om kunst te presenteren. Als we Het melkmeisje hier veilig kunnen hangen, kunnen we alle topkunst aan.

“Voor musea is het fijn zo’n mogelijkheid te hebben in Amsterdam. Ons lege museum was geen probleem, wij hoefden niet te bedelen bij andere musea, maar een enorme kans, die deze musea graag benutten. Toen wij ons realiseerden wat we te bieden hadden, gingen we vliegen. We hebben dit binnen een jaar gefikst. Daar zijn we zo trots op.”

In de tweede helft van 2024 komen alle Kandinsky’s uit de collectie van Centre Pompidou naar Amsterdam. Dat museum gaat een aantal jaren dicht en is blij deze werken in Amsterdam te kunnen tonen. Uit het British Museum komt in 2026 de bestaande tentoonstelling Feminine Power met beelden uit de oudheid, aangevuld met materiaal uit Nederland.

Vanaf maandag is al een werk uit het Smithsonian American Art Museum te zien: Clubbing, een videoinstallatie van Martine Gutierrez. Vanaf 1 september, bij de start van een tentoonstelling over Caesar, heet het museum officieel H’Art Museum.

