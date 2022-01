RTL stopt samenwerking met Ali B na tweede aangifte

De aangifte betreft een zedenzaak, zegt B's advocaat Bart Swier. Ali B “betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd”, aldus Swier. De advocaat wil verder niet op de zaak ingaan. “We houden het bij de ontkenning.”

Er lag al een aangifte van grensoverschrijdend gedrag tegen de rapper en coach in het tv-programma The Voice, naar verluidt van een oud-deelnemer.

Bandleider

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op.

Hij had relaties van “seksuele aard” gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.