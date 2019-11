RTL speelt op safe met The Voice, maar moet uitkijken met De Leeuw

De timing is goed: koude weekenden gaan gepaard met warme familieshows op tv, en die waren er. Op vrijdag begon ‘The Voice of Holland’ weer bij RTL en bijna twee miljoen mensen stemden er op af. Terecht. Het was weer het programma waarin alles klopt, met momenten van ontroering en van licht vileine strijd tussen de coaches.

Ali B maakte er zijn showtje van, Anouk was als vanouds scherp, Chantal Janzen verving de naar SBS vertrokken Wendy van Dijk rimpelloos en charmant met haar droge grapjes. Toen zangeres Maaike haar lied zong voor haar overleden vader, kreeg Waylon weer waterlanders in zijn grote ogen. Kortom: de vrijdagavond is gedekt.

Daar mag RTL zich mee in zijn handjes knijpen. “Jullie zijn de kurk waarop wij drijven”, smiespelde Beau van Erven Dorens afgelopen week in ‘Beau’ tegen The Voice-presentator Martijn Krabbé. Het format van John ‘SBS’ de Mol is inderdaad de redding van de commerciële omroep. Peter van der Vorst heeft als nieuwe directeur nog geen bergen verzet.

Hij probeert het wel op de zaterdagavond met een naam die ook publiek kan trekken: Paul de Leeuw. Deze week was de tweede aflevering van ‘Pauls Nummer 1 Show’ bij RTL. Zijn nieuwe familieshow draait om mensen die ergens nummer 1 in zijn of willen worden, of iets voor de eerste keer doen. Niets vernieuwends, gaf De Leeuw toe bij ‘De Wereld Draait Door’ vorige week. Hij moest van RTL gewoon ouderwets amusement maken en niet met zijn eigen ideetjes komen. “Dat was heel eerlijk, dan weet je waar je aan toe bent.”

Mislukte pannekoek

De elementen zijn op basis van ‘onderzoek’ bij elkaar gegooid. En ja, het was weer een ouderwetse De Leeuw-show met veel publiek, maffe hobby’s, een snufje ziekte en een tikje kampioenschap. Het Nederlands kampioentje zeemeerminzwemmen (Sinne, 9 jaar), de wereldkampioen frikandellen eten (Ton, 19), ze waren er zaterdag. Je moet ervan houden, en kennelijk was dat bij 854.000 kijkers zo.

Bij ‘DWDD’ had De Leeuw zijn debuut een eerste, mislukte pannekoek genoemd. Anderhalf jaar eraan gewerkt, maar na de openingsshow wist hij pas wat er beter kon. De tweede aflevering had inderdaad meer vaart en rumoer.

Het licht was warmer en ‘juryvoorzitter’ Loretta Schrijver, weggestopt in een uitklapbaar beeldscherm in de bank, had een rood lijstje gekregen. De Leeuw klapte haar lekker bruut een keer weg, dat was grappig. Verder vind ik de show maar warrig, van de hak op de tak, maar ik zal wel te veel naar een lijn of boodschap zoeken.

Geen applaus

Ik zag ook weer hoe zielig het is om gast zijn bij De Leeuw: je vertoont je kunstje maar loopt je applaus mis. De voluptueuze Ton kwam zijn record overdoen van 17,5 frikandellen eten in een kwartier. Stond hij zich als beste van alle gasten vol te proppen, kwam hij geheel niet meer aan bod.

Het ergste was, dat zelfs De Leeuws programma werd misbruikt voor interne omroepreclame. Drie bekende Nederlanders staan centraal in het programma, twee van hen waren ook deelnemers aan RTL-titel ‘Expeditie Robinson’. Paul de Leeuw praatte met YouTubers Nienke Plas en Rijk Hofman alsof iedereen dat programma op de voet volgt.

De lijntjes van het ene RTL-programma naar het andere worden steeds korter, vervelend. En wat gebeurt er bij te korte lijntjes? Die knappen.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.