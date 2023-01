RTL en Talpa mogen toch niet fuseren van de ACM

De voorgenomen fusie tussen RTL en Talpa is van de baan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stemt niet in met het samengaan van de twee commerciële televisiebedrijven omdat ‘de consument uiteindelijk de prijs betaalt’.

Volgens de ACM zijn er twee plekken waar de schoen wringt; bij de adverteerders en bij de distributiebedrijven, zoals Ziggo en KPN. Voor adverteerders is televisie nog altijd absoluut onmisbaar als massamedium. Zij kunnen zich niet veroorloven om uit te wijken naar andere media, zoals websites of kranten, en helemaal geen reclame meer te maken op televisie. Als er maar één partij is om mee te onderhandelen is het risico te groot dat de prijzen worden opgedreven, en die toegenomen kosten komen uiteindelijk terecht bij de consument, aldus de AMC.

Hetzelfde geldt voor de aanbieders van televisiepakketten. Ziggo en KPN zouden ook afhankelijk worden van één aanbieder en de gedicteerde prijs moeten betalen. Dat zou volgens de ACM kunnen leiden tot een ongewenste prijsstijging van de televisiepakketten.

‘Verschraling van het programma-aanbod’

RTL en Talpa wilden samengaan om het hoofd te kunnen bieden aan grote buitenlandse partijen, zoals HBO Max en Netflix. Naast zenders zoals RTL 4 en SBS6 is Videoland, dat nu onderdeel is van RTL, dan ook een belangrijk onderdeel van het pakket. Hoe het nu verder gaat met de Nederlandse streamingdienst is nog onduidelijk.

RTL en Talpa zeggen het besluit te betreuren, maar willen de uitspraak eerst bestuderen voor ze met een inhoudelijke reactie komen. Eerder waarschuwde Talpa-baas John de Mol al dat als de fusie niet doorgaat dit zal leiden tot een verschraling van het programma-aanbod in Nederland. Volgens een woordvoerder van de ACM zal dat zo’n vaart niet lopen: “Zowel programmamakers als adverteerders hebben belang bij goede programma’s met hoge kijkcijfers.”

Er wordt al gefluisterd dat er ook andere kapers op de kust zijn. Zo zou DPG Media, uitgever van onder meer Trouw en Het Parool, al eerder interesse hebben gehad. Vorig jaar nam het bedrijf ook het Franstalige deel van RTL Belgium over en ook VTM, de grootste Belgische zender, is onderdeel van het bedrijf. Of er al concrete plannen zijn om te gaan onderhandelen met RTL of Talpa wil DPG Media niet zeggen. “Wij zijn altijd geïnteresseerd geweest in tv en blijven dat ook; het zit diep in het DNA van ons bedrijf.”

