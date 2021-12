Roxane van Iperen onderscheiden voor taalgebruik: Woorden en verbeelding kun je niet opsluiten, dat is voor mij de meest troostrijke gedachte van dit jaar

Een panel van taalliefhebbers – journalisten, hoogleraren en schrijvers – dat de winnaar uitkoos, prijst haar ‘intelligente en kraakheldere taalgebruik, haar doordachte en invoelende teksten en haar vermogen om de tijdgeest te duiden. Haar taal is net zo rijk als de thema’s die zij aansnijdt en net zo meeslepend als de gedachten die zij ontvouwt.’

Van Iperen hield dit jaar de 4 mei-lezing in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, maakte een brievenboek als vervolg op haar bestseller ’t Hooge Nest, schreef het essay De genocidefax voor de Boekenweek en was in juli een van VPRO’s Zomergasten.

In een reactie zei Van Iperen (45) zeer vereerd te zijn en dat schrijven voor haar ‘vaak niet meer is dan gedachtenordening, het ontrafelen van de kluwen in je hoofd om overeind te blijven in de chaos.’ Dat woorden en verbeelding opgelegd noch opgesloten kunnen worden, is volgens haar de meest troostrijke gedachte van dit jaar.

De titel Taalstaatmeester is voor de vijfde keer toegekend en ging eerder naar Beatrice de Graaf, Lilian Marijnissen, Freek de Jonge en Mark Rutte. Behalve Van Iperen waren de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers en parlementair journalist Ron Fresen genomineerd.

Van haar boek ’t Hooge Nest uit 2018, over twee moedige Joodse zussen die in een villa in het Gooi in de Tweede Wereldoorlog tientallen Joden lieten onderduiken, zijn inmiddels meer dan 275.000 exemplaren verkocht. Het is in twaalf talen vertaald, het werd nummer twee op The New York Times-bestsellerlijst en de filmrechten zijn verkocht aan Man Up, het productiebedrijf van Carice van Houten en Halina Reijn.

Lees ook:

Roxane van Iperen schreef over de vroegere bewoners van haar huis, onder wie twee Joodse verzetsvrouwen

’t Hooge Nest is Roxane van Iperens succesvolle boek over de oorlogsjaren van twee Joodse zussen. Daarin kleurt ze veel in. Toch blijft het geloofwaardig. Hoe deed ze dat?