Rouvali tovert het noorderlicht tevoorschijn in Sibelius’ laatste symfonieën

“Waarom is de Finse componist Sibelius niet populairder in Nederland?”, vroeg contrabassist Dominic Seldis aan de Finse dirigent Santtu-Matias Rouvali. Die had net op een spectaculaire manier diens Zevende symfonie bij het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) gedirigeerd, en in de korte pauze tijdens de livestream was er een kort gesprekje. “Dat komt”, antwoordde Rouvali, “omdat het naar binnen gekeerde muziek is, waardoor mensen blijven zitten met een groot vraagteken. Daarom moet je deze muziek altijd minstens twee keer beluisteren – op z’n minst.”

Rouvali (36) gaf nog meer uitleg, zong er wat bij en illustreerde een bepaald aspect à l’improviste met een klinkend voorbeeld. Hij gaf de musici opdracht om de net gespeelde bladmuziek weer open te slaan en liet hen nog een paar maten spelen om de natuur, waar zijn landgenoot Sibelius zo van hield, tot klinken te laten komen. “Dit zijn astrologische akkoorden”, zei Rouvali bij de heerlijk zinderende, verzadigde strijkersklank die de zaal vulde. Je zag meteen het noorderlicht oplichten. “Hoort u het blauw en het groen?”, vroeg de dirigent.

Voelen alleen de Finnen de muziek van Sibelius aan?

Rouvali is een fenomeen, chef-dirigent in Tampere, Gothenburg en Londen. Hij stond een keer eerder voor het KCO en maakte toen een verrassend sterke indruk met Stravinsky’s Oedipus Rex. Zijn opnamen van de Sibelius-symfonieën met het Gothenburg Symphony Orchestra krijgen overal vijf sterren. Zijn het dan toch alleen de Finnen die de muziek van Sibelius goed aanvoelen? Je zou het haast denken, omdat Rouvali’s tien jaar jongere collega Klaus Mäkelä ook al zo meesterlijk is in die muziek.

De drie concerten van Rouvali met het KCO waren door de coronamaatregelen teruggebracht tot een enkele matinee met Sibelius’ Zesde en Zevende symfonie. Al het andere op het interessante programma was overboord gekieperd. Daarop stond onder andere een stuk van Esa-Pekka Salonen, die andere grote Fin die bij het Philharmonia Orchestra in Londen vertrok als chef-dirigent en werd opgevolgd door..... Rouvali.

Jammer, jammer, al moeten we tevreden zijn dat ruim vierhonderd bezoekers toch de zaal in konden en daar van een heerlijk Sibelius-concentraat konden genieten. Via een livestream kon wereldwijd meegekeken en -geluisterd worden.

Omgekeerde volgorde

Rouvali speelde de symfonieën in omgekeerde volgorde en was in de Zevende al meteen fantastisch op dreef. Zijn elegante, sierlijke slag valt op door uiterste precisie. Zijn handen maken soms fluks een extra boogje, alles in de vloeiende beweging van een balletdanser. Met die slag wist hij de eendelige symfonie heel organisch tot klinken te laten komen. Rouvali’s bijsturen in snelheid en dynamiek was heel subtiel maar o zo effectief. Het KCO speelde deze muziek met hoorbaar plezier. En die slotmaat was dirigeertechnisch gezien gewoon magnifiek.

Slotakkoorden lijken sowieso een specialiteit van Rouvali, want ook in de vier delen van de Zesde symfonie vielen die op door hun perfectie. De vele generale pauzes, zoals op het einde van het eerste deel, werkte de Fin heel spannend uit. Maar het was toch vooral die klank – verzadigd en rijk – die hij uit het uitmuntend spelende orkest haalde die Sibelius deze middag tot Sibelius maakte.

De Sibelius-stream is zeven dagen gratis terug te kijken op de site van het KCO. Woensdag en vrijdag dirigeert Fabio Luis het KCO in Bruch en Schumann. De stream daarvan is te zien op vrijdag 17/12 om 20.15 uur.

Lees ook:

Waarom kiezen voor veilige en saaie Rolex-maestro’s?

Rouvali, de sierlijke en heel precies zwaaiende Fin die van een lastig programma een feest wist te maken.