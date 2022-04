Rot, Vrienten, Cruijff: de grote namen vliegen ons om de oren deze week

Het is een week van grote namen, met vrijdag de dood van Jan Rot en maandag die van Doe Maar-voorman Henny Vrienten. “Dit was wat ik was”, hertaalde Jan Rot het lied My Way. Die mooie woorden gelden voor iedereen, maar voor deze twee muzikanten iets meer dan voor anderen. Nu komen oude filmpjes weer bovendrijven, en dat heeft een bijzonder neveneffect. Je denkt aan hen terug, én aan je eigen leven toen je hen bewonderde. Bij mij kleefden de groenroze Doe Maar-stickers voor eeuwig op mijn kamerdeur.

Johan Cruijff hoort ook bij de groten van de week: maandag zou hij 75 jaar zijn geworden als hij niet zes jaar geleden was gestorven. En dat in de week dat koning Willem-Alexander 55 jaar wordt, op deze Koningsdag. Ik ben benieuwd welke namen op donderdag en vrijdag het nieuws kleuren.

Bij alle filmpjes die nu van Cruijff worden opgeduikeld, speelt ook dat neveneffect. “Veel ervan heeft niet zo met voetbal te maken. Je krijgt Nederland te zien, uit die tijd”, zegt sportjournalist Tom Egberts. De NOS dook de archieven in van Beeld en Geluid en vond een filmpje van ‘Cruijffies’ eerste goal, of van hem als kind een balletje trappend in zijn Amsterdamse Betondorp.

Beeldje voor beeldje werd het gras groen gekleurd

Ongelooflijk eigenlijk, dat daarvan filmopnamen bestaan. Om die zwart-wit-filmpjes uit de jaren ’60 meer leven te geven, liet de NOS ze handmatig inkleuren, en nu staan ze online. Het was zoeken naar de kleuren van die tijd, bijvoorbeeld van de muren van Betondorp. “En je wilt niet dat een speler de verkeerde kleur sokken aan heeft, of een tenue-palet draagt dat nooit heeft bestaan”, zegt visual effect-artist Frank Taris. Beeldje voor beeldje kleurde hij het gras groen en Cruijffs Ajax-shirtje rood in de middenbaan om de 14 heen. Met een kwartier per frame werken aan een film van 25 frames per seconde is dat een helse klus. Kun je nagaan hoeveel tijd en geld bewondering kost.

Archiefbeelden en radiofragmenten kunnen ook een verhaal op zich vertellen, bewees regisseur David Kleiwegt met 2Doc JC bij de VPRO. Er is zo veel beeld en geluid van deze ‘verlosser’, dat er naast de voetbalfragmenten nog maanden montagewerk aan materiaal over was. Hoe Cruijff op het veld loopt als hij niet aan de bal is. Hoe hij over straat loopt met vrouw en kinderbuggy, of poseert met parfum tot waspoeder om lekker bij te verdienen. Bescheiden én met absoluut zelfvertrouwen.

Voorbeeldfunctie

Je hebt geen voice-over nodig om ademloos naar deze lenige vent te kijken of naar zijn logica te luisteren. Dat heeft Kleiwegt goed begrepen in zijn studie van zijn subject, zoals hij ook bij zijn eerdere reisserie De Trek, filmserie De kijk van Koolhoven, of documentaire WILLEM over Willem van Hanegem steeds een passende vorm koos. Cruijff reflecteert wel op zichzelf. Eerst was hij voetballer, toen de ster, de trainer, en de ambassadeur van de sport, met een steeds grotere voorbeeldfunctie. En de pers: vroeger had hij die nodig, later had die hem meer nodig.

Het meest dromerige stuk ging over of ‘er meer is dan we in de hand hebben’. Zeker, vindt hij. Maar hij blijft de baas: “Als je dus keihard werkt, ken je nooit slecht spelen. Geluk, ongeluk, ik geloof niet dat het bestaat. Ik denk dat je daarvoor moet werken. En dat je vaak een rekening gepresenteerd krijgt.”

Geen speld tussen te krijgen.