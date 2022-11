Ronnie Flex wil af van wurgcontract met Top Notch

Hij had geen idee waar hij aan begon, zegt Ronnie Flex. “Als ik had geweten dat ik er voor acht jaar aan vast zou zitten, had ik natuurlijk nooit getekend.” Ronell Langston Plasschaert, zoals de echte naam van Flex luidt, is zo teleurgesteld in de samenwerking met Top Notch dat hij zijn contract met het muzieklabel heeft vernietigd. Donderdag deden beide partijen hun verhaal voor de Amsterdamse rechtbank.

In het kort komt het erop neer dat Flex jarenlang aan zijn opnamen heeft gewerkt en niets verdiende, terwijl Top Notch dankzij zijn succes binnenliep. Flex had grote hits zoals Drank en drugs en Wij zijn altijd met in totaal meer dan twee miljard streams, en hij initieerde talloze samenwerkingen met onder anderen Maan, Lil Kleine en Mr. Polska.

Prince raakte zijn naam kwijt

Wurgcontracten zijn al jaren een bekend fenomeen in de muziekindustrie, maar nog altijd trappen veel jonge artiesten erin op jacht naar succes. Zonder juridisch advies in te winnen, tekenen ze een overeenkomst waarin ze een belangrijk deel van hun rechten afstaan en maar weinig overhouden aan de royalty’s die binnenkomen. Een bekend voorbeeld uit de jaren tachtig is Prince: de platenmaatschappij had zelfs de rechten op zijn artiestennaam geclaimd.

Ook Flex tekende in 2012 op twintigjarige leeftijd zo’n contract. Het platenlabel hield hem voor dat hij 16 procent van de inkomsten zou krijgen, maar dat percentage bleek later veel lager te zijn. Bovendien kwamen de zogeheten masterrechten van zijn platen volledig bij het label terecht. Daardoor blijft het label tot in lengte van dagen flink verdienen aan die platen, ook nu Flex er al lang weg is.

Daarnaast stond in het contract dat Flex zijn deel pas zou krijgen na aftrek van kosten, maar welke kosten dat precies zijn is schimmig. Wel is duidelijk dat het om een hoop geld gaat; honderdduizenden euro’s. In de praktijk kwam het erop neer dat negentig procent van de opbrengst naar Top Notch ging.

Over de verdeling van masterrechten is inmiddels veel discussie. De rechter oordeelde onlangs dat de eerste opname bepaalt bij wie die rechten liggen. Dat werkt in het voordeel van artiesten, want door de moderne techniek is het veel makkelijker geworden om een plaat op te nemen in een thuisstudio. Daardoor won Mr. Probz de rechtszaak die hij had aangespannen tegen zijn platenmaatschappij Sony. Eerder al kreeg ook dj Martin Garrix zijn masterrechten terug.

In kamerjas achter de computer

Ook Flex nam de meeste van zijn platen op in zijn thuisstudio. “Nou ja, studio”, lacht hij. “In het begin was het gewoon mijn computer op zolder. Ik vind het heerlijk om zo mijn bed uit te rollen en in mijn kamerjas een track te maken, het liefst alleen.”

Waarschijnlijk had hij het zonder Top Notch ook wel gered, denkt Flex. “Voor ik dat contract tekende was ik al lekker bezig op YouTube. Ik was de eerste met miljoenen streams. Maar een contract bij Top Notch was als een soort droom, daar zaten mijn helden uit die tijd, zoals De Jeugd van Tegenwoordig. Toen ik daar begon was het nog een klein label, maar mede door mij is dat ontploft. Ik heb artiesten zoals Lil’ Kleine en Tabitha geholpen. En de eerste nummer 1-hit voor Maan is ook van mijn hand. Natuurlijk is het niet zo dat ze helemaal niets voor me hebben gedaan, maar ik heb voor hen ook veel betekend. En nu heb ik al twee jaar stress van deze zaak. Daarom ook mijn boodschap aan alle jonge artiesten die op het punt staan om een contract te tekenen: overleg eerst met een advocaat en laat je goed informeren.”

Een uitspraak bleef donderdag uit, eerst moeten beide partijen alle gemaakte kosten en opbrengsten laten controleren door een onafhankelijke accountant. In januari buigt de rechter zich opnieuw over de zaak.

