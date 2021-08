Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden

Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones, is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Londen. Dat heeft zijn woordvoerder bekendgemaakt. Hij stierf omringd door familieleden.

Watts was het oudste lid van de rockgroep en werd de drummer in 1963, een jaar na de oprichting van de band die nog steeds optreedt. De Stones maakten onlangs bekend dat Watts vanwege zijn gezondheid niet mee zou doen aan de aanstaande Amerikaanse tournee van de band. Hij moest rust nemen na een medische ingreep.

Watts werd geboren in Naesden, Londen op 2 juni 1941. Zijn vader was vrachtwagenchauffeur en zijn moeder huisvrouw. Van kinds af aan was hij geobsedeerd door muziek, met name jazzmuziek. Hij leerde zichzelf drummen door te luisteren naar jazzgrootheden zoals Johnny Dodds, Charlie Parker en Duke Ellington.

Voor hij naam maakte als drummer werkte Watts voor een reclamebureau. Zijn muzikale carrière kreeg een zetje toen hij speelde met Alexis Korner, die hem aanmoedigde zich bij de Stones aan te sluiten. Die waren dringend op zoek naar een drummer en waren zelfs bereid in te leveren op hun salaris, zodat ze Watts een beter salaris konden betalen.

Watts’ liefde voor rockmuziek moest aangewakkerd worden door mede-bandleden Keith Richards en Brian Jones. Toen Watts zijn baan verloor en tijdelijk bij Richards in huis ging wonen, leerde hij pas echt wat rock en roll was. “We hadden niks te doen de hele dag en we speelden de hele dag platen.”

Watts gold als een van de beste rockdrummers ter wereld. Met hem achter de drums groeiden de Stones uit tot een van de grootste rockbands ter wereld. Watts omschreef het begin van de band als ‘een stel witte kerels uit Engeland die probeerden zwarte Amerikaanse muziek te spelen'. Al snel ontwikkelde de band een eigen, specifiek geluid. Watts is zijn liefde voor de jazz nooit kwijtgeraakt. Hij heeft naast zijn rockcarrière een jazzband geleid en hield zich ook bezig met andere jazzprojecten.