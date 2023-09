Rolling Stones brengen na 18 jaar nieuw album uit

Voor de opnamen van hun 28ste studioalbum Hackney Diamonds ging de band in zee met de 32-jarige sterproducer Andrew Watt, onder meer bekend van zijn samenwerking met Iggy Pop, Pearl Jam en Justin Bieber. De eerste studiosessies zouden al dateren uit 2019, maar het afronden van de plaat werd doorkruist door de coronapandemie en het overlijden van drummer Charlie Watts in augustus 2021.

Watts is wel op de plaat te horen, naast drummer Steve Jordan, die hem al verving bij live-optredens. Ook oud-Beatle Paul McCartney verleende zijn medewerking, hij schoof aan tijdens de afronding van het album in een studio in Los Angeles, om een nummer op basgitaar mee te spelen.

Inhoudelijk heeft de band nog niets laten lekken, afgezien van een bescheiden voorproefje: het 16 seconden durende intro van de single Angry. Wel bracht de band in 2020 geheel onverwacht het ‘coronanummer’ Living in a Ghost Town uit, een vermoedelijk bijproduct van deze studiosessies, waarop Mick Jagger sombert over zijn leven in de lockdown.

Wereldwijde teasercampagne

Corona diende zich ook aan als spelbreker toen de zanger in juli vorig jaar positief testte op de dag van het – daardoor afgelastte – concert in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena. Het concert, ter gelegenheid van hun zestigjarig jubileum, werd een maand later alsnog ingehaald.

Behoudens de goed ontvangen coverplaat Blue & Lonesome uit 2016 zette ‘de grootste rock ‘n roll band op aarde’ zijn bestaan de afgelopen twee decennia vooral voort als stadion-act; met greatest hits als Brown Sugar, Paint it Black of Honky Tonk Woman. Wat dat betreft geldt de nieuwe plaat van de overgebleven bandleden-op-leeftijd als een verrassing – waarover al enige tijd werd gespeculeerd.

Een teasercampagne waarbij het beroemde bandlogo afgelopen weken werd geprojecteerd op gebouwen in onder meer New York, Londen en Parijs versterkte de geruchten. Meest opmerkelijk was de cryptische advertentie in de Hackney Gazette, een lokaal sufferdje uit de gelijknamige Londense buurt. Met verwijzingen naar oude Stones-klassiekers als Satisfaction en Gimme Shelter meldt glaszettersbedrijf Hackney Diamonds de opening van een nieuwe winkel, begin september.

Nieuwe tournee

Of Jagger, die onlangs zijn 80ste verjaardag vierde, Keith Richards (79) en Ron Wood (76) zich nog vitaal genoeg voelen om een nieuwe tournee aan hun plaat vast te plakken, wordt mogelijk woensdag bekendgemaakt. Dan lanceert het drietal de plaat ‘ergens’ in het district Hackney, tijdens een interview met de Amerikaanse Tonight Show-presentator Jimmy Fallon, live te zien op YouTube om 15.30 (Nederlandse tijd).

Lees ook:

Rolling Stones bewijzen hun sterke band met Nederland tijdens nostalgisch optreden

Donderdagavond maakte de band het goed met een optreden waarin terugblikken en de banden aanhalen centraal staan. Aanleiding voor het bezoek is het zestigjarig jubileum, waarvoor de band langs dertien Europese steden trekt. Het brengt zanger Jagger, gitarist Keith Richards en gitarist Ronnie Wood voor de 43ste keer naar Nederland. Het land waarmee ze een speciale band hebben, aldus de goedgeluimde Jagger.