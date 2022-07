Rolling Stones bewijzen hun sterke band met Nederland tijdens nostalgisch optreden

“Fijn dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer”, grapt Mick Jagger in het Nederlands, nadat hij zijn verontschuldigingen aanbiedt. De Rolling Stones hadden wat goed te maken met Amsterdam. Vier weken geleden stroomde de Johan Cruijff Arena vol fans terwijl ter plekke duidelijk werd dat zelfs rockgoden besmet kunnen raken met Covid-19.

Jagger in quarantaine, fans terug naar huis. Onder wie fan Corry, die voor de tv-camera brieste dat ‘ze volgende keer naar Frans Bauer zou gaan, want die doet zoiets niet’.

En zie: donderdagavond maakte de band het goed met een optreden waarin terugblikken en de banden aanhalen centraal staan. Aanleiding voor het bezoek is het zestigjarig jubileum, waarvoor de band langs dertien Europese steden trekt. Het brengt zanger Jagger, gitarist Keith Richards en gitarist Ronnie Wood voor de 43ste keer naar Nederland. Het land waarmee ze een speciale band hebben, aldus de goedgeluimde Jagger.

Of de boeren de weg niet willen blokkeren

Het was hier dat de oudste en grootste rockband ter wereld voor het eerst buiten Engeland optrad, memoreert hij terwijl er beelden van het roemruchte optreden in het Scheveningse Kurhaus op de schermen verschijnen. Dat het geen lippendienst is, blijkt wanneer hij in het Nederlands vraagt of er boeren in de zaal zijn, en of ze na het optreden de weg niet willen blokkeren. “Ik heb het Nederlandse nieuws gevolgd”, aldus de zanger.

Een andere reden tot terugblikken en het waarderen van samenzijn is de dood van Charlie Watts. Jagger draagt de show op aan hun jazzdrummer, die altijd een vreemde eend bleef in het gezelschap rockers, maar ook een baken van stabiliteit in de roerigste periodes van de band.

Hoe enthousiast Jagger zijn rol als volksmenner ook invult, met zijn zwaaiende armen, draaiende heupen en geparadeer over de catwalk, de afwezigheid van de vorig jaar overleden drummer steekt regelmatig de kop op. Dat begint al bij de introtape, die bestaat uit een montage van beelden van de drummer, waarna gitarist Richards opkomt en Street Fighting Man inzet.

Achter de drums: Steve Jordan. De ferm meppende Amerikaan geeft de band meer kracht mee dan zijn voorganger. Dat is welkom, want de set vol klassiekers uit vooral de jaren zestig en zeventig kent veel rustige, bluesy momenten die de eerste opwinding snel uitdoven.

Meters maken

Het echte vuurwerk van de twee uur durende set zit vooral in de staart, met klassiekers als Paint It Black, (I Can’t Get No) Satisfaction, Start Me Up en Sympathy for the Devil. De volle twee uur blijft de inmiddels 78-jarige Jagger meters maken over dat immense podium, het publiek aanmoedigen tot meezingen en -klappen en zijn koddige dansjes uitvoeren.

Een oude marketingtruc van bands, de suggestie dat de huidige tournee weleens de laatste zou kunnen zijn, wordt al dertig jaar ingezet rond de Britse band. Na de dood van Watts en de inmiddels vergevorderde leeftijd van de kernleden (Jagger en Richards zijn beiden 78, Wood is 75) zou het vanavond zo maar eens écht waarheid kunnen zijn.

Dat het tempo hier en daar wat minder hoog ligt, de energieke rock wat vaker ingeruild wordt voor de tragere blues en er af en toe een gaatje valt in het spel mag de pret niet drukken. Net als de queen en hun drummer lijken ze te willen sterven in het harnas. Echte muzikanten gaan niet met pensioen, zeker niet als het rockroyalty betreft.

