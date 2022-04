Roger Waters houdt er een wat andere mening over de oorlog op na dan zijn bandmakkers van Pink Floyd

Na jaren geen nieuwe muziek uitgebracht te hebben komt Pink Floyd met een nieuw nummer: Hey Hey Rise Up, dat zich uitspreekt tegen de Russische invasie van Oekraïne. Samen met de Oekraïense muzikant Andriy Khlivnyuk - die zijn tour in de Verenigde Staten afbrak en terugkeerde naar Oekraïne en de wapens op te pakken - heeft Pink Floyd een nummer geproduceerd waarin het duidelijk stelling neemt tegen de Russische actie.

Althans, een deel van Pink Floyd. Voor sommige fans is de band niet compleet zonder Roger Waters, die in 1985 de groep verliet. Maar uit zijn recente uitspraken valt op te maken dat Waters heel anders aankijkt tegen de oorlog dan zijn voormalige bandleden.

Gangster-actie

Terwijl gitarist en zanger van Pink Floyd David Gilmour de Russische invasie bestempelt als “een gestoorde, ongegronde aanval uitgevoerd door een grootmacht op een onafhankelijk, vredig democratisch land” spreekt Waters van een oorlog die mede veroorzaakt is door ‘oorlogsstokers in het westen’ en ‘gangster-haviken in Washington’.

Dat doet hij in een Facebookbericht waar hij reageert op een brief van een 19-jarige Oekraïense fan, die hem vraagt wat hij vindt van de oorlog. Als de jonge fan schrijft dat Oekraïne stand zal houden, oppert Waters dat haar woorden zijn ingegeven door ‘iemand die over je schouder meekijkt’.

Ook valt hij haar aan op het feit dat ze een neutraal Oekraïne niet zou accepteren; “Als je een dode jonge vrouw bent met een dode kat en dode vrienden na een gevecht tot de dood, heeft dat jouw voorkeur in plaats van het zijn van een levende jonge vrouw in een stabiel, vredig, neutraal land zoals Oostenrijk of Finland of Zwitserland?”

Hoewel hij de Russische invasie wel een ‘gangster-actie’ en ‘een criminele daad’ noemt, hekelen veel fans op sociale media het feit dat Waters de schuld bij Oekraïne lijkt te leggen en impliceert dat de woorden van de jonge fan niet van haar zouden zijn.

“Veel van ons in de Sovjet-Unie en daarna in Oekraïne zijn opgegroeid met je nummers, maar nu zullen we onze zonen en kleinzonen vertellen wat een fout persoon je bent!”, reageert een Oekraïense man. “Ik hoopte heel erg dat je iets zou zeggen over Oekraïne, maar nu heb ik liever dat je je mond hield,” schrijft een Poolse vrouw. Of Oekraïne zich tot een vredig Zwitserland kan ontwikkelen zolang de Russische president Vladimir Poetin in het zadel zit valt te betwijfelen, schamperen sommigen.

Maidan

Het is niet de eerste keer dat de muzikant zich de woede van Oekraïners op de hals haalt; Waters heeft verschillende keren gezegd dat de demonstraties op het Maidanplein in 2013 en 2014, die onder andere leidden tot het vertrek van de pro-Russische president Janoekovitsj, georkestreerd waren door de CIA, als onderdeel van een Amerikaanse staatsgreep.

Zijn voormalig bandgenoot Gilmour laat weten de meest recente uitspraken van Rogers te betreuren, hoewel hij er niet veel over kwijt wil, zo vertelt hij aan The Guardian. “Laten we zeggen dat ik teleurgesteld was, en laten we doorgaan.” Hij hoopt dat het nummer Hey Hey Rise Up veel geld op zal brengen; alle inkomsten zullen worden gedoneerd aan humanitaire hulpverlening in Oekraïne.

Complotdenker Waters Naast zijn uitspraken over Oekraïne is Waters de laatste jaren ook bekritiseerd voor het verspreiden van andere samenzweringstheorieën. Met name een concert in Barcelona in 2018 is berucht; daar hield hij een toespraak waarin hij zei dat de Syrische reddingsorganisatie de Witte Helmen een nep-organisatie is die een gifgasaanval waar tientallen Syriërs werden gedood in scène zouden hebben gezet om zo westerse bombardementen uit te lokken. In een Facebookbericht opperde Waters dat ‘de Witte Helmen waarschijnlijk 34 vrouwen en kinderen hebben vermoord om het wat aan te kleden’.

