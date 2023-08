Robotjournalistiek: hoe kranten experimenteren met ChatGPT

Steeds meer media experimenteren met kunstmatige intelligentie (AI). Zo loopt er bij de Zweedse krant Aftonbladet een proef met samenvattingen van artikelen die worden gemaakt met behulp van AI. In een korte box staan de belangrijkste punten uit het artikel samengevat. Onderaan de samenvatting staat de mededeling dat de korte tekst is gegenereerd met behulp van AI. Vooral jongere lezers blijken de functie te waarderen en de leestijd van artikelen met een samenvatting ligt hoger dan die van artikelen zonder.

In Nederland zijn de media minder progressief op het gebied van AI, Trouw is ‘zeer terughoudend’, zegt hoofdredacteur Cees van der Laan. Maar er wordt wel degelijk geëxperimenteerd met automatisch gegenereerde artikelen. Voor het Algemeen Dagblad (AD) is het een uitkomst om beter hyperlokaal nieuws te kunnen brengen, zegt Mark Langeslag.

Maar, zo benadrukt de adjunct-hoofdredacteur, hierbij wordt geen gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. “Er zit geen zelflerend mechanisme achter, daarom noemen we het liever datajournalistiek of robotjournalistiek. Wij maken gebruik van een softwarepakket dat ons in staat stelt om 342 verschillende artikelen te maken over een onderwerp zoals bijvoorbeeld de toe- of afname van zonnepanelen in alle gemeenten.”

‘Hoe lokaler, hoe beter’

Het AD heeft voor alle 342 gemeenten een lokale editie, denk aan AD.nl/Nijmegen of AD.nl/Aalsmeer. Dat geldt ook voor de regionale nieuwstitels waar AD mee samenwerkt, zoals De Gelderlander en De Stentor. Mensen lezen graag nieuws uit hun stad of dorp, zegt Langeslag. “Hoe lokaler, hoe beter. Maar je kunt niet voor elke gemeente in Nederland elke dag vier of vijf berichten tikken. Daarom zijn we heel blij met deze oplossing.”

Datajournalistiek werkt op basis van een set gegevens, zoals bijvoorbeeld hoeveel zonnepanelen er het afgelopen jaar zijn geïnstalleerd in Nederland, uitgesplitst naar gemeente. Die gegevens worden door het AD gebruikt als basis voor gedifferentieerde artikelen. Een dataredactie die bestaat uit drie mensen schrijft een basisartikel waarin verschillende stukjes tekst worden gebruikt bij verschillende variabelen. Zo ontstaan er aparte berichten voor gemeenten waar bovengemiddeld veel zonnepanelen zijn geïnstalleerd, gemeenten die het gemiddeld doen en gemeenten waar juist minder panelen dan het landelijk gemiddelde zijn geïnstalleerd.

Ook voor voetbalwedstrijden

Eenzelfde soort proef voert het AD uit met verslagen van de lokale voetbalcompetitie. Er zijn databestanden waarin wordt bijgehouden welke amateurclubs er hebben gespeeld, in welke minuut er is gescoord, wie er heeft gewonnen en wat dat betekent voor de competitie.

Op basis van die gegevens kun je eenvoudig een wedstrijdverslag publiceren, zegt Langeslag. “Die artikelen kunnen nog beter als we ook de namen weten van de mensen die hebben gescoord en we zien dat steeds meer mensen toestemming geven om ook hun naam te registreren bij de doelpunten. Daar kunnen we dan levendige berichten van maken, en dat is natuurlijk voor de voetballers ook leuk om te lezen.”

Het AD heeft nog geen artikelen die zijn gemaakt of bewerkt door een generatieve AI-tool die daadwerkelijk tekst produceert, zoals ChatGPT. “Daar zijn we heel voorzichtig mee”, zegt Langeslag. “Er zijn wel plannen, maar er is nog teveel onduidelijk, bijvoorbeeld over de vraag bij wie het copyright ligt. En het is ook nog niet stabiel genoeg. Generatieve AI gaat soms hallucineren en schrijft rare dingen. We vinden betrouwbaarheid enorm belangrijk, dus daar nemen we geen enkel risico.”

Protocollen en vangrails

Zoals veel media, is ook het AD bezig met het opstellen van een protocol voor automatisch gegenereerde berichten. “We maken ook dagelijks voor elke gemeente in Nederland, volledig automatisch gegenereerd, een eigen weerbericht op basis van gegevens van Weerplaza. Daar staat een melding bij. Maar in het geval van het hyperlokale bericht over zonnepanelen doen we dat niet, omdat hier echt mensen aan hebben gewerkt.”

Bij het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) wordt wel geëxperimenteerd met generatieve AI, zegt Freek Staps. “Maar alleen binnen de journalistieke uitgangspunten”, benadrukt de hoofdredacteur. Begin dit jaar is een protocol opgesteld in samenwerking met de redactie, de redactieraad en de chefs. “We noemen het onze ‘vangrails’. Het belangrijkste voor het ANP is altijd dat de berichtgeving feitelijk, accuraat en absoluut betrouwbaar is. En als het even kan ook nog een beetje snel.”

“Daarbij hanteren we het principe van mens-machine-mens”, legt Staps uit. “Elk bericht begint met een mens; de journalist bedenkt een journalistieke vraag. Prima als daarna dan AI wordt ingezet om te ondersteunen. Maar het eindigt ook altijd weer met de mens, we publiceren nooit zonder menselijke controle. We zien AI dus niet als een vervanger van journalisten, maar als ondersteuner van journalistieke taken of als assistent.”

AI op de eindredactie

Veel Nederlandse media, ook Trouw, maken gebruik van de berichten van het ANP als basis voor hun eigen nieuwsverslaggeving. De experimenten met AI zijn er voornamelijk op gericht om de kwaliteit van die service te verbeteren, zegt Staps. Daarbij hanteert het ANP de term ‘behoedzaam experimenteren’. “We willen, zoals een journalist dat doet, vol verwondering naar de wereld kijken, maar zeker niet roekeloos worden.”

Er is een projectgroep opgezet met mensen uit verschillende disciplines zoals IT’ers en journalisten. Het eerste project dat na de testfase ook daadwerkelijk goed genoeg was om te gaan gebruiken, is AI-ondersteuning op de eindredactie. Die helpt bij het controleren op plaatsnamen en clichés.

“We hebben een lijst ingevoerd van clichés waar wij een broertje dood aan hebben. Inderdaad, dat is zo’n cliché. Of: de visitekaartjes zijn afgeleverd of piketpaaltjes geslagen. Als iemand dat in een tekst gebruikt, dan ziet een eindredacteur dat en krijgt die ook meteen een suggestie voor een alternatief. Dit soort taken kun je eenvoudig automatiseren en het ontlast de eindredactie, en daar wordt het werk beter van. De bevindingen zijn tot nu toe heel goed.”

Geheugensteuntje

Een ander project dat op de wensenlijst staat, is hulp bij het zoeken naar de juiste bronnen. Op basis van eerdere berichtgeving zou AI dan adviseren welke mensen iets zinnigs te zeggen hebben over een bepaald onderwerpen.

Ook interessant is of AI kan helpen bij het opvolgen van nieuwsgebeurtenissen. Neem bijvoorbeeld bij het brandende autovrachtschip de Fremantle Highway, dat nu wordt onderzocht in de Eemshaven. “Dat betekent dat het nu een paar weken stil is. Als wordt aangekondigd wanneer de bevindingen naar buiten komen, zou het prettig zijn als AI dan een seintje kan geven dat we weer eens moeten bellen met bijvoorbeeld Boskalis”, aldus Staps.

Ook vorig jaar is overigens al eens bewezen dat AI journalisten kan helpen, toen journalisten in de beeldbank van ANP zochten naar een foto van Rutte met zijn Nokia-telefoon voor bij het nieuws van de gewiste sms’jes. “Er zitten 75 miljoen beelden in onze beeldbank en fotobijschriften bevatten niet altijd exacte informatie zoals: Rutte met een telefoon. Het was de AI in ons systeem die herkende dat er ook een telefoon op die foto stond.”

Staps sluit niet uit dat generatieve AI, zoals ChatGPT, ooit gaat helpen bij het schrijven van berichten. “Maar nooit zonder ons uitgangspunt van mens-machine-mens. En voorlopig heb ik nog onvoldoende vertrouwen in dat deel van AI, ik heb vooral vertrouwen in mijn collega’s hier. Het belangrijkste probleem is dat je nu niet kunt controleren waar de informatie die door AI wordt gebruikt vandaan komt, en daar wordt elke journalist goed zenuwachtig van.”

Transparantie blijft

Deze waarborg van het ANP is voor Trouw belangrijk. “In onze krant staan geen teksten die door AI geschreven zijn”, zegt hoofdredacteur Van der Laan. “Er zijn wel redacteuren die het gebruiken als hulpmiddel om informatie te zoeken, maar de artikelen schrijven we altijd zelf.” Bij stukken die ‘van buiten’ worden aangeleverd, met name voor de opiniepagina, moet auteurs gevraagd worden of ze gebruik hebben gemaakt van AI.

Er wordt nagedacht over een gedragscode. Van der Laan sluit niet uit dat ook Trouw in de toekomst AI gaat inzetten. “Bijvoorbeeld met uitslagen van voetbalwedstrijden. Daarin zullen we in ieder geval altijd transparant zijn”

