Robert ten Brink is de koning van de aanpassing

In deze anderhalvemetermaatschappij hebben talkshows geen publiek en zit ‘Zondag met Lubach’ in een soort bunker. Arjen Lubach wist de beperkingen al om te zetten in creativiteit en scoorde met zangeres Merol een YouTube-hit met het sexy coronalied ‘Ik **** je op afstand’. Mijn favoriete stukje: ‘Ik hou van jou/ zoveel afstand. Er is niemand waar ik zoveel/ afstand van hou.’

Maar de koning van de aanpassing is Robert ten Brink. Als één programma het moet hebben van elkaar omhelzen, op elkaar af rennen en zoenen, is het wel ‘All You Need Is Love’ (RTL4). Het is vele dimensies kwijt waar het eigenlijk op drijft; ook vliegverkeer om geliefden uit Peru of Peking op te halen is passé. Hij had moedeloos kunnen worden of denken: wat kan ík nu nog toevoegen?

Maar hij flikt het. In een studiootje met live videopubliek achter zich voelt hij zich weer helemaal tussen de mensen. Via een scherm zegt hij dat ze maar gauw naar buiten moeten gaan. Niet dat hij alsnog een vlucht heeft kunnen regelen: “Het zit echt potdicht, laten we daar helder over zijn”, tempert hij de verwachtingen. Buiten staat dan een pick-up met een giga-beeldscherm. “Lieve oma en opa, in Singapore langskomen zit er nu even niet in, maar hier is jullie nieuwe kleinzoon”, zegt een blakend gezinnetje op het beeldscherm. Opa krijgt bijna vochtige ogen. “Lieve zus, ik ben zo trots op jou hoe jij nu alles doet, en ik hou van je. Je broertje”, zegt een man tegen een geroerde vrouw.

De boodschap van aandacht en liefde

Het is niet de inhoud van die filmpjes die uniek is. Mensen kunnen ook elk moment zelf zo’n filmpje opnemen en naar hun geliefden sturen. Het is dat ze hier zoveel moeite voor hebben gedaan. Dat het voor het oog van anderen gebeurt, zodat de erkenning van liefde en leed vermeerderd wordt bij 1,12 miljoen kijkers. Kennelijk gaat het bij dit programma helemaal niet om de ingewikkelde toeren waarmee het normaal mensen over de wereld sleept. Het gaat om de boodschap van aandacht en liefde.

Daar blijft het niet bij, want All You Need is creatief met verrassingen. Vorige week regelde het een trio dat ‘Erbarme dich’ uit de Matthäus-Passion opvoerde voor een opa en oma. Deze keer zette Ten Brink een hoogwerker op afstand aan een balkon om met mam de sterfdag van pap te herdenken (met een gesponsord ontbijtje erbij). Hij regelde ook een hoogst persoonlijke boodschap van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb aan Sjaan en Henk die hun 65-jarig huwelijk vieren. Henk, trillend: “Dank u wel, burgemeester”.

Dan is er nog de vrachtwagen. Die rolt bij de zieke Ina de straat in, laat zijn donkere zijklep vallen en is binnen een paar tellen een podium. Ina heeft uitzaaiingen. “Ze heeft niet zoveel tijd meer”, zeggen haar zussen. “En nu kan ze van alles nog, maar mogen we nergens heen.”

O ja, dat bestaat ook. Zij kan niet even corona uitzitten tot het leven weer normaal wordt; zij heeft alleen dat wachten nog. Ze zou met de zussen gaan varen, met Pasen kamperen, en ze hadden tickets voor de Tina Turner-musical. Alles weg. Dan stapt Tina-hoofdrolspeelster Nyassa Alberta het podium op en zet een stem als een klok op. Als Ina niet naar de berg komt, komt de berg wel naar haar. Ontroerende verrassingen laten zich niet tegenhouden door een metertje of anderhalf.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.