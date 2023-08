Robbie Robertson (1943-2023) wilde altijd dat The Band weer bij elkaar zou komen

In november 1976 kwam voor Robbie Robertson alles bij elkaar, in San Francisco, tijdens The Last Waltz. Het was een muziekfeest met onder andere Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Young, Joni Mitchell en Van Morrisson. Muzikanten die zijn beïnvloed door The Band, de band waarin Robertson als songwriter een leidende rol speelde. Hij schreef de nummers als The Weight en The Night They Drove Old Dixie Down, klassiekers in het Americana-genre.

The Band was voor Robertson meer dan muziek alleen. Het was een broederschap, ontstaan eind jaren vijftig. Hij speelde toen als 16-jarige met rock-icoon Ronnie Hawkins, ook op het podium in San Francisco. Voor Robertson waren de tweede helft van de jaren vijftig muzikaal vormende jaren. Een vorming die begon met de bezoeken die hij aflegde aan de familie van zijn moeder die was opgegroeid in het indianenreservaat Sioux Nation. Hij leerde er zijn eerste akkoorden spelen op een gitaar, waarop een cowboy was geschilderd. “Het indianenreservaat was voor mij een fantastische magische plek”, zei hij in een documentaire Once Were Brothers.

Rock-’n-roll

Het was de tijd dat ineens rock-’n-roll uit de radio’s klonk, een geluid dat Robertson niet kon weerstaan. En het was de tijd dat zijn moeder een mededeling voor hem had over zijn vader die er geregeld op los sloeg. “Dat is niet je echte vader,” zei zijn moeder. Zijn echte vader bleek een joodse gangster te zijn die voor zijn geboorte was doodgeschoten.

Het was ook de periode waar hij de andere leden van de latere The Band ontmoette, die eveneens bij Ronnie Hawkins speelden. Robertson en de andere bandleden splitsten zich af van Hawkins en leerden in 1964 Bob Dylan kennen, toen bekend als folkzanger. Of zij zin hadden om Dylans band te vormen. “Bij elke optreden werden we uitgejoeld”, zei Robertson. De fans van Dylan vonden Robertson en de andere bandleden maar niks, met die elektrische gitaren. Zij wilden dat hun idool vasthield aan het oude akoestische folkgeluid.

In 1968 vonden Robertson en de andere bandleden elkaar in een nieuw, eigen geluid. Dat van The Band. “Het is een combinatie van Engelse, Ierse en Schotse invloeden, gecombineerd met het geluid van de Mississippi-delta en blues”, zegt Martin Scorsese daarover, de filmregisseur die The Last Waltz in San Francisco heeft vastgelegd.

Tijdelijk afscheid

Dat optreden zou een tijdelijk afscheid zijn, want de broeders waren uit elkaar gegroeid. Robertson had zijn gezin, de andere bandleden hun alcohol- en heroïneverslavingen. Robertson zocht zijn eigen weg, wat onder meer resulteerde in vijf solo-albums. In Nederland haalde hij in 1987 de top tien van de hitlijst met het nummer Somewhere down the crazy river. Maar dat was nog niet de bedoeling toen Robertson in 1976 in San Francisco op het podium stond. De bedoeling was weer muziek te maken met The Band. “Maar iedereen vergat om terug te komen.”

