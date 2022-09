Rings of Power te woke? Onzin, de serie is net zo magisch als Lord of the Rings

De duurste serie ooit gemaakt is zijn gewicht in goud waard. Maar het voorverhaal van The Lord of the Rings heeft een geduchte tegenstander: Tolkienfans.

Er woedt een titanenstrijd in serieland. Deze zomer markeert het begin van niet één, maar twee grote fantasyseries die voortborduren op oude successen. Vorige week begon het Game of Thrones-voorverhaal House of the Dragon op HBO Max, deze week betreedt Amazon de arena met The Rings of Power.

Amazon gaf circa één miljard euro uit voor de rechten en productie van deze The Lord of the Rings-prequel, een recordbedrag. En oneindig geld garandeert nog geen succes, maar hier lijkt het goed uit te pakken: de eerste twee afleveringen beloven een episch avontuur door een wereld die zowel nieuw als vertrouwd voelt.

The Lord of the Rings speelde zich af in een tijdperk van vergane glorie, waarin alle magie uitdoofde, de machtige Elven uitstierven en Stadhouders op de plek van de grote koningen van weleer zaten. Maar The Rings of Power vindt duizenden jaren eerder plaats, en in de jongere wereld van deze serie schittert alles nog. De ruïnes uit The Lord of the Rings zijn glorieuze steden, de afgebrokkelde standbeelden staan imposant overeind.

De verhalen voelen toch verbonden

Dankzij bioscoopwaardige effecten spat deze grandeur van het scherm af. Daarbij hebben de makers goed gekeken naar de geliefde films en hanteren ze dezelfde stijl in architectuur, kleding en muziek. De titelsong is verzorgd door Howard Shore, die eerder de muziek voor de films componeerde. Zo voelen de twee verhalen toch verbonden.

Voor extra houvast volgt de serie twee jongere versies van Elven uit The Lord of the Rings. Galadriel is nog geen koningin, maar een krijger gedreven door een vendetta tegen oerschurk Sauron. En Elrond is nog geen visionair leider, maar een bescheiden boekenwurm die net als de meeste Elven gelooft dat het gevaar geweken is.

Dat het kwaad terug de wereld insluipt, zal Elrond snel genoeg merken, net als de bonte verzameling Elven, mensen en Harfoots (proto-Hobbits) die we allemaal leren kennen. Het kabbelende tempo waarmee The Fellowship of the Ring kijkers zo elegant de wereld van Tolkien inzoog is aan The Rings of Power niet besteed, en er gebeurt in twee afleveringen al vrij veel.

Fans vrezen ketterij

Als grondlegger van het fantasygenre heeft schrijver J.R.R. Tolkiens gedetailleerde werk voor sommige fans religieuze waarde. Maar The Rings of Power is gebaseerd op een tijdperk waar Tolkien slechts in ap­pen­di­ces oppervlakkig over schreef. Dat geeft de serie veel ruimte voor eigen invulling. De aankondiging van de serie zorgde dan ook voor een flinke online storm van fans en andere toeschouwers die ketterij vreesden.

Daarnaast zagen behoudende fans weinig heil in Galadriel als actieheld (geforceerd feminisme!), of de diverse volkeren die nu ook in huidskleur kunnen verschillen (geforceerde diversiteit!). Zet het spook van woke nu ook al een bijl aan de witte boom die Midden-Aarde overeind houdt?

Deze angst is ongegrond, The Rings of Power is duidelijk met liefde en eerbied voor het bronmateriaal gemaakt. Daarbij is het in tijden waar series constant op het hakblok liggen een verademing dat The Rings of Power al voor vijf seizoenen is vastgelegd. Als de eerste twee afleveringen een voorbode zijn voor wat nog gaat komen, breekt er voor fantasyfans een gouden tijdperk aan.

De eerste twee afleveringen van The Rings of Power zijn vanaf 2 september te zien op Amazon Prime, daarna volgt wekelijks een nieuwe aflevering.