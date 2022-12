Rijzende en vallende sterren: Hilversum zal zich 2022 nog lang herinneren

Top en flop: het was een jaar van veel vallen en opstaan in tv-land. We lichten de wederwaardigheden van de opmerkelijkste tv-persoonlijkheden eruit.

Gevallen ster: Matthijs van Nieuwkerk

“Vlees eten, vliegen, Matthijs van Nieuwkerk… daar mag je ook al niet meer over praten”, zeiden Erik Dijkstra en Frank Evenblij onlangs voor hun taboes-programma Je mag ook helemaal niets meer (BNNVARA). Oei, ernstig. Maar wat de Volkskrant in november opdiepte, was dat ook echt: tientallen werknemers van tv-monument De Wereld Draait Door waren ziek gedraaid onder het schrikbewind van deze sterpresentator en zijn eindredacteur. Omroep noch NPO had ingegrepen. Sindsdien is hij weg bij BNNVARA en bij de programma’s Top 2000 a gogo, Chansons! en Matthijs gaat door. Voormalig collega’s moeten opeens stelling nemen over hem, en roddelblad Story zette hem als ‘kluizenaar’ ongeschoren op de cover. De ontmenselijking van de man die steengoede programma’s maakte, kan ook grensoverschrijdend zijn.

Grootste ster: Tim Hofman

Nog een (tijdelijke) kluizenaar, maar dan door felle griep: Tim Hofman zat recent een week ‘ijlend’ thuis, en ‘kreeg bijna geen adem’, twitterde hij. Fysiek stortte hij even in; carrièretechnisch kon dit jaar niet beter. De activistische journalist zag zes jaar werk voor online BNNVARA-kanaal BOOS (899 duizend abonnees) tot een climax komen door de uitzending BOOS: This is The Voice, over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de RTL-talentenjacht. Tien miljoen kijkers, The Voice van de buis, aangiftes tegen Marco Borsato, Ali B en Jeroen Rietbergen, Zilveren Nipkowschijf gewonnen, de Televizier-Ster in de categorie impact binnengesleept. Het ‘deugduel’ met Arjen Lubach in De Avondshow, vatte alles samen.

Doffe ster: Linda de Mol

Ze heeft zelf geen schuld en toch bleef er dit jaar weinig over van de beeldbuiskoningin; tragisch. Linda de Mol ‘zweert op allebei haar kinderen’ dat ze niets wist van het misbruikschandaal bij The Voice, schreef ze in haar LINDA-editorial. Maar met haar broer voorheen in de leiding van het programma, ex-vriend in het beklaagdenbankje en neef van ander wangedrag beschuldigd, waren de wolken om haar heen te donker om zelf doorheen te schijnen. Vroeger belichaamde zij het tv-goud: van Love Letters en Miljoenenjacht tot Gooische Vrouwen. Dit jaar uitte ze minder verheven haar wraakgevoelens in de gespeelde talkshow Five live (Videoland), door het personage AD-critica Angela de Jong bloedig te treffen met een studiolamp. Het publiek wil haar wel terug, en gaf een staande ovatie bij haar voorzichtige rentree bij Miljoenenjacht (SBS6).

Kaars-licht: Johan Derksen

De grijze snor had ook een turbulent jaar. Kaarsgate, weet u nog? Johan Derksen verdedigde Johnny de Mol (onbewezen beschuldigd van drogeren en misbruik van een vrouw) met een verhaal in Vandaag Inside (SBS6) dat we allemaal ooit wilde tijden kenden. Zo had hij ooit - en schaamde zich diep - een duizendurenkaars bij ‘een dronken juffrouw’ tussen de benen gestoken. Kijkers boos, adverteerders liepen weg, Talpa ‘gaf geen rugdekking’, het OM startte een onderzoek. “Ik kap”, steigerde Derksen, en Vandaag Inside zou dan helemaal stoppen. Na twee weken stilte was het terug. Het gouden trio Genee, Van der Gijp en Derksen werd de kurk waar SBS 6 op drijft en de populaire WK-variant De Oranjewinter bewees weer dat Derksen en zijn praat-maten een onmiskenbare ruimte vullen in het medialandschap.

Rijzende sterren

Nog vele anderen speelden zich in de kijker, zij het wat minder onstuimig. De één deed iets uitzonderlijk heldhaftigs, zoals Op1-presentator Natasja Gibbs als deelnemer aan Kamp van Koningsbrugge. Ze hield de commando-ontberingen zo taai vol en ging daarbij zo diep, dat de leiding haar moest vragen om op te geven. De ander vestigde zich definitief aan het tv-firmament met een interview in Zomergasten en een programma waar alle maskers af gaan: Raven van Dorst met Boerderij van Dorst. Verrassingen waren er ook. De kinderseries van de VPRO blijven ijzersterk nieuwe werelden tot leven wekken. In Zenith II liet Josephine Arendsen zien hoeveel subtiele gezichtsuitdrukkingen ze al beheerst. En ze is pas zestien.

