Rijksmuseum verwerft zeer zeldzaam beeldje van Claus Sluter: een buxushouten Christus

Een beetje smerig is het beeldje wel, maar verder is het in goede staat: de Calvarie van beeldhouwer Claus Sluter. Het is 57 centimeter hoog en gesneden uit buxushout. Dat is kennelijk solide materiaal, want het beeldje wordt gedateerd rond 1400.

“Het is een heel uitzonderlijk werk”, zegt een opgetogen Frits Scholten, conservator bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Het museum kocht het beeldje dit voorjaar aan, in de overtuiging dat het uit kringen rond Claus Sluter kwam. Die wordt beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse beeldhouwkunst. Onderzoek heeft nu aangetoond dat de man zelf de maker is.

Claus Sluter heette eigenlijk Claes Sluter en was afkomstig uit Haarlem. Lange tijd werd geclaimd dat hij Duits was, vandaar de verbastering van zijn voornaam. Hij was van circa 1389 tot 1406 de hofbeeldhouwer van de Bourgondische hertog Filips de Stoute in Dijon. Daar maakte hij zijn belangrijkste werken, waaronder het praalgraf van de hertog.

‘Hij kéék echt’

Deze Calvarie vertoont duidelijke overeenkomsten met Sluters bekende sculpturen. Scholten roemt vooral het vernieuwende realisme van de kunstenaar. “Je ziet de gewaden in volle, zware plooien, zoals stof valt. Christus is geen zoete heilige, hij kijkt ingetogen, heel puur. Dat is typisch voor Sluter: hij kéék echt. Hij appelleerde aan de echtheid van het bestaan en niet aan een gestileerde werkelijkheid, zoals in zijn tijd gebruikelijk was.”

Opmerkelijk is dat Sluter de Calvarie – genoemd naar de Calvarieberg (Golgotha) – gesneden heeft uit kostbaar buxushout. “Dat werd vroeger ook palmhout genoemd, het groeit onder meer in het Midden-Oosten. Het kruis waaraan Christus is gestorven zou van dit hout gemaakt zijn. Sluter speelt dus met het materiaal, dat verwijst naar de voorstelling zelf. Dat is een ingenieuze truc.”

Nóg ingenieuzer is dat dit kruis de vorm van een boom heeft. “Hij hakte een boom uit hout, de omgekeerde wereld, daarin zie je ook zijn vernuft.” Onder de boom likt een leeuwin haar welpjes. Dat verwijst naar de middeleeuwse overtuiging dat welpjes de eerste drie dagen dood zijn en pas door likken van hun ouders tot leven komen. “Die drie dagen staan voor de drie dagen dat Christus in het graf lag. Je ziet de kruisiging én de wederopstanding, een beknopte samenvatting van de heilsgeschiedenis.”

Voor Scholten is de verwerving van het beeldje een hoogtepunt in zijn carrière. “Het is een werk van de vroegste beeldhouwer met een echte kunstenaarspersoonlijkheid. In de kunstgeschiedenis zijn er maar weinig momenten dat je zoiets bijzonders kunt aankopen.” Dat kon dankzij steun van onder meer het Mondriaan Fonds en de Vereniging Rembrandt.

De Calvarie is vanaf woensdag te bekijken in het Rijksmuseum. Dit najaar wordt het beeld grondig schoongemaakt.

