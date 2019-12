Rico versus Badr de wedstrijd van de eeuw? Mwa, maar wel een groots tv-moment

Je kunt er niet omheen: het titelgevecht tussen kickboks-wereldkampioen Rico Verhoeven en uitdager Badr Hari was het grote tv-moment van dit weekend. En wellicht van het jaar. Een live, opgefokt, bloedig, onvoorspelbaar en uiteindelijk dramatisch eindigend - Badr haakte geblesseerd af - gevecht van man tot man, zonder hulpmiddelen: het is volledig oer.

En ja, het is ook volledig commercieel natuurlijk. Maar je als grote vent grátis in elkaar laten timmeren zou natuurlijk helemaal nergens op slaan.

“Ik vind het poppenkast, en niets met sport te maken hebben als mensen elkaar aftuigen”, zei Johan Derksen vrijdag in de laatste uitzending bij Pauw. Ik weet zeker dat dit deze niet overal geliefde bromsnor veel huiskamerlijk applaus opleverde. Het fatsoenlijke standpunt ís natuurlijk ook dat ‘sport iets in zich moet hebben dat het gezond is’, zoals Derksen het formuleerde. Hij sprak over de kickboks-wereld als ‘een unieke verzameling semi-criminelen’ waarin de ideale schoonzoon Verhoeven verdwaald lijkt en zeker niet thuishoort. Derksen, afrondend: “Ik vind het heel ordinair”.

Een flippende Verhoeven

Het is allemaal waar. Maar dat geldt ook voor de repliek van Veronica-presentator Hélène Hendriks dat topsport per definitie nooit gezond is. En dat van die ideale schoonzoon? Die typering corrigeerde Rico Verhoeven zaterdagnacht zelf nogal resoluut, tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd. Ik zag er flarden van bij nu.nl. Rico Verhoeven is hierin bezig de wedstrijd te bespreken en zijn kansen te analyseren: wat als Badr Hari wél op de been was gebleven? Rico had zeker kunnen winnen, vindt hij. Van achter in de zaal roept een andere kickbokser - Hesdy Gerges - dan smalend dat Badr ‘gewoon beter was’.

Verhoeven - ongetwijfeld nog bomvol testosteron na de onaffe wedstrijd - reageert als door een wesp gestoken, flipt. Of Gerges maar even zijn bokshandschoenen aan wil doen, dan zal Verhoeven ook hém even de hele ring doorslaan. Even later roert Gerges zich weer met een ‘hé Rico, fuck you’. Waarop Verhoeven zich verheft, Gerges voor ‘vuile pannekoek’ uitmaakt en zijn coach kalmerende gebaren moet maken.

Verhoeven boos tijdens de persconferentie Beeld Nu.nl

Trofee voor slechtste timing

Ordinair inderdaad, en dat terwijl vlak daarvoor iedereen nog had lopen jubelen hoe geweldig sportief het was dat de geblesseerde Badr en de meer fortuinlijke Rico knuffelend afscheid hadden genomen in de ring, als de sportiefste mannen van de wereld. Een maatschappelijk voorbeeld voor ons allen.

Kortom: een boeiend, bomvol live televisieschouwspel waarvan er maar weinig voorbijkomen. En waar de mensen van smullen. Op het moment suprème - het spektakel ‘Glory Kickboxing’ begon om 8 uur maar pas om half 11 was eindelijk eindelijk dé wedstrijd daar - keken er zo’n 3,5 miljoen mensen.

Is Rico nu een echte winnaar, en Badr een echte verliezer? Lastige kwestie, maar veel twitteraars zijn het er wel over eens dat Veronica een trofee verdient: de trofee voor de slechtste timing. Toen op het podium in Arnhem Rico als enige nog staande kickbokser werd gehuldigd, zagen de thuiskijkers die beelden niet omdat er nog een flinke lading reclame verwerkt moest worden. Zo ging de wedstrijd uiteindelijk voor iedereen als een nachtkaars uit.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.