Renze Klamer uit de luwte

Lekker, los, luchtig. Soms te luchtig. Dat is het interviewprogramma ‘Op vrijdag’ (BNNVara) dat sinds twee weken vooraf gaat aan ‘Op1’. (Overigens: kunnen ze voor NPO1 geen creatievere titels bedenken?)

Na een week van zware kost op tv waren de anekdotes van presentatrice Evi Hanssen en rapper Bizzey over grappige eigenschappen best aangenaam verpozen.

Renze Klamer deed die non-nieuws-show al onder de titel ‘Laat op vrijdag’ - om te oefenen in de luwte. Dat hoort kennelijk bij hem, hij presenteerde sinds 2018 ook al ‘Na het Nieuws’ op NPO1 Extra. Ik kan geen andere interviewer bedenken die zo veel plek in de luwte is gegund om te groeien.

Dat kreeg presentator Nadia Moussaid niet, toen ze in 2018 in het diepe werd gegooid met ‘Laat op één’ (weer zo’n titel) tijdens het zwangerschapsverlof van Eva Jinek. Ze leidde de tafel goed, maar het kon scherper. Deze vrijdag was ze er weer in Op1 (VPRO-vrijdag) samen met radiopresentator Pieter van der Wielen.

Je zou kunnen zeggen dat de talenten van de NPO fase-twee in gaan.

En dat deden ze prima. Bij Op1 werden de zenuwen vakkundig onderdrukt door lage stemmen. Moussaid vroeg kritisch door (“Hoe zit dat dan, hoe hebben jullie dat Stint-ongeluk onderzocht?”), en Van der Wielen bewaarde de rust. Al met al was de sfeer aangenaam en alert aan tafel. Dat groeit wel door de komende zomerweken.

Renze Klamer mocht op vrijdagavond half tien de meute boeien. Hij trok een matige 382 duizend kijkers, maar doet het warm en ontspannen. Hij durft zijn gasten aan te kondigen met een grappige sketch aan de piano, hij reageert snel en speelt nog gitaar aan het eind ook. Je kunt merken dat hij er al vele vlieguren erop heeft zitten.

Daarom vraag ik me twee dingen af. Waarom zoekt hij continu de veiligheid van die voet op de knie-houding? Bizzey ging hem prompt een uur lang spiegelen. En waarom heeft hij zo’n Van Nieuwkerk-achtig pak aan, zelfs met stropdas? Hij heeft de lichtste talkshow van allemaal (geen actualiteit, geen zware onderwerpen, geen ‘relevante’ gasten), maar zit het strakst ingesnoerd. Zelfs Pieter van der Wielen droeg onder zijn jasje een kraagloze trui. Het lijken trivialiteiten, maar met zijn kleding positioneert hij zich in het serieuze segment. Gezien het brosse karakter van zijn show is me nog niet duidelijk waar hij heen wil.

‘Anekdotische gesprekken over werk en leven’ zijn trouwens niet per definitie oppervlakkig. Kleine onderwerpen kunnen veel zeggen over iemand. Maar deze vrijdag leken alle geinige weetjes als atomen te blijven zweven zonder tot een grote verband te komen. Bizzey droeg uit bijgeloof lang dezelfde onderbroek bij optredens, en hij föhnt zichzelf graag op zijn buik. Evi Hanssen verliest elke maand haar sleutelbos en klopt bij een vriend aan voor haar reservesleutels. Ook die keer op blote voeten en in ondergoed toen ze ’s nachts nog even de vuilnis buiten zette. Ik weet niet wat die details nu echt over hen zeggen.

Bij zo’n compleet ‘naast het nieuws’-show zit de magie hem in meer actuele, relevante gasten. Dan wil je namelijk wel hun semi-triviale trekjes leren kennen, zodat je hen beter kunt lezen wanneer ze wél in het nieuws zijn. Die slag mag Klamers redactie gaan maken. Voor een meer sprekende programmatitel is het al te laat.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.