Renze is solo scherp en heeft bijna de vaart van Matthijs van Nieuwkerk

“Wat was er vandaag allemaal urgent?”, grapte Renze Klamer op zijn eerste uitzenddag bij RTL maandag. Een verwijzinkje naar het abrupte einde van De Vooravond en zijn gênante ontslag vorige zomer, omdat die show niet urgent genoeg was. Woensdag zat hij alweer drie dagen op rij aan zijn eigen talkshowtafel: bij Renze.

Het is tijd om eens wat van die nieuwe latenighttalkshow te vinden, maar er gebeurde zoveel ander urgents. Op1 had een extra uitzending ‘op 2’ over de escalerende boerenprotesten, terwijl Renze maandag nog ruim baan gaf aan de boeren in de studio. Nieuwsuur dook helemaal in de doorlopende soap rond de Britse premier Boris Johnson die door tientallen regeringsleden verlaten werd. Je wilde proberen te begrijpen hoe die Freggel nog steeds in Downing Street 10 kon zitten.

En het EK vrouwenvoetbal is goed en wel bezig. Er komt steeds meer uitleg over de achterstand die het vrouwenvoetbal moet overwinnen. De verhelderende serie Op weg naar de top (Human) leert dat profvoetbalsters bij een club als Heerenveen ’s ochtends nog bij de supermarkt de broodjes moeten bakken, omdat ze bij het voetbal niet betaald worden, op een onkostenvergoeding na. Dat vrouwen een goede staf hebben, goede hotels, een goede jeugd-topopleiding, is helemaal niet overal vanzelfsprekend. “Nederland kan aan een WK of EK meedoen omdat zoveel speelsters in het (veel professionelere) buitenland voetballen”, zegt Merel van Dongen uit het Nederlandse elftal.

Beeld ANP

Sfeer: professioneel

Het is ontluisterend. Dit soort onderwerpen doet mij al steigeren, laat staan het twitterende publiek. Renze besteedde er deze week nog geen aandacht aan. Wel aan de aanslag op Peter R. de Vries woensdag precies een jaar geleden, maar dat deed RTL Boulevard weer veel emotioneler met de kinderen Kelly en Royce de Vries over de strafzaak tegen de verdachten en hun rouw, en met Miljuschka Witzenhausen, dochter van de door De Vries zo aandachtig bijgestane Astrid Holleeder.

Ik zit heus geen strafpunten te turven bij dit nieuwe format en geef de inmiddels redelijk ervaren, frisse Klamer liever de kans erin te groeien. Met dezelfde redactie, studio en hetzelfde tijdslot van zijn collega’s in de RTL-poule is de basis stevig. Ik noteerde woensdag dus: sfeer: professioneel. Tempo: bijna de vaart van Matthijs van Nieuwkerk (pas op, de voorovergebogen houding heeft-ie al, maar probeer hem niet te kopiëren). Klamer lijkt solo ook wel scherper dan in duo-presentatie met Fidan Ekiz.

Deodorant en ijsjes aanprijzen

Gasten: prima, niet het gevoel van B-gasten. Onder anderen rechtbankverslaggever Saskia Belleman (De Telegraaf) over Peter R. de Vries, Peter Pannekoek en Alex Ploeg over hun kans op de cabaretprijs de Poelifinario, en twee gasten over nog een onderwerp. Dat was een heel lang item over Remco van Wijk met MS-diagnose die besloot zijn eigen peperdure medicijn te gaan nakoken en daarna zelf zijn stamceltransplantatie in Mexico te regelen. Zijn strijd tegen ‘big pharma’ was origineel en fascinerend, maar eigenlijk gewoon RTL-reclame voor de serie Remco vs Pharma op Videoland.

Het lijkt agenda-setting, tot de aap uit de mouw komt en commercie de inhoudskeuzes blijkt te sturen. Had dan toch maar het vrouwenvoetbal behandeld. Of de inmiddels opgestapte Britse premier. Hardop deodorant en ijsjes aanprijzen, zoals hij maandag deed, is stom maar minder storend.

